Indice UEFA : Monaco et l'OL portent la France au pied du podium

Avec la victoire de Monaco à Dortmund et celle de Lyon face à Besiktas, la France continue de grimper à l’indice UEFA. Le football tricolore connaît d’ores et déjà sa plus belle saison européenne depuis sept ans, et l’exercice 2009-10. Cette réussite permet même à la France de passer devant l’Italie au classement de cette saison, et de pouvoir viser la troisième place, puisqu’il n’y a même pas un dixième de point d’écart avec l’Angleterre à l’heure actuelle.

Au classement des cinq dernières saisons, qui est pour l’heure encore pris en compte par l’UEFA pour calculer la répartition des places, la France conforte plus que jamais sa cinquième place avec plus de cinq points d’avance sur la Russie, et plus de six sur le Portugal.

Classement saison 2016-17

1°) Espagne 17,857

2°) Allemagne 14,285

3°) Angleterre 13,500

4°) France 13,416

5°) Italie 13,083