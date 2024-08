Vincent Labrune fanfaronne et se fait clasher

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

A une dizaine de jours de l’élection du futur président de la LFP, Vincent Labrune, candidat à sa succession, a défendu son bilan dans une interview à L’Equipe. Mais les propos de l’ancien président de l’OM font réagir.

Entre la gestion chaotique du dossier des droits TV ou encore le contrat signé avec CVC qui ampute le football français de 13% de ses revenus à vie, le bilan de Vincent Labrune est vivement critiqué par une partie des observateurs ces dernières semaines. Candidat à sa réélection à la présidence de la LFP dans un peu plus de dix jours, l’ancien président de l’Olympique de Marseille est monté au créneau dans les colonnes de L’Equipe ce mercredi pour défendre son bilan. « Personne n’aurait fait mieux » assure Vincent Labrune, notamment au sujet de la vente des droits TV à DAZN et à BeIn Sports pour un total atteignant à peine les 500 ME. Les propos du président de la LFP n’ont pas manqué de faire réagir les principaux éditorialistes, à commencer par Vincent Duluc.

Droits TV : DAZN c'est cher, Labrune sort la matraque https://t.co/XWHWTltbZB — Foot01.com (@Foot01_com) August 28, 2024

Le journaliste de L’Equipe, via une ou deux punchlines, a notamment envoyé le patron de la Ligue de Football Professionnel dans les cordes avec un brin d’ironie. « Vincent Labrune, le président de la LFP, se vend mieux qu'il n'a vendu la Ligue 1. Le moment réciproquement choisi, avant l'élection du 10 septembre, si la date est maintenue, laisse peu de doute sur la nature de son discours de campagne électorale, qui enjolive un bilan et promet un horizon radieux, selon la loi du genre » écrit dans L’Equipe le journaliste, avant de conclure. « Quand les questions le bousculent, Vincent Labrune s'arc-boute à quelques éléments de langage, qui tournent autour d'une autre catastrophe que la sienne, Mediapro, du Covid, et de la loi du marché » s’amuse le journaliste de L’Equipe, pas convaincu par la prise de parole de Vincent Labrune.

Daniel Riolo en remet une couche sur Vincent Labrune

Et que dire de Daniel Riolo, qui dézingue chaque soir ou presque le natif d’Orléans sur RMC et qui y a été de son tweet pour réagir à cette interview. « L’ITW du président de la LFP dans l’Equipe est absolument hallucinante… comment des présidents de L1 peuvent encore le soutenir ? Ça n’a aucun sens. Il a enfin parlé pour se défendre mais il s’enfonce des qu’il parle » estime l’éditorialiste de l’After Foot, qui ne manquera sans doute pas de réagir plus en profondeur dans les prochaines émissions de RMC. Quoi qu’il en soit, l’interview accordée par Vincent Labrune à L’Equipe n’a pas convaincu tout le monde. Mais l’essentiel est de savoir si les arguments du président de la LFP ont fait mouche chez les présidents des clubs de Ligue 1, qui voteront le 10 septembre prochain.