Une ecologie de bout de chandelle, ça grince des dents à Montpellier

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

À l'occasion de la 11e journée de la Ligue 1, Montpellier se déplace sur la pelouse du Paris Saint-Germain. Un déplacement fait par le club de l'Hérault, en train. Ce qui déplaît fortement à Michel Der Zakarian, même pour des raisons écologiques.

La polémique va peut-être se relancer. Il y a presque un an tout pile, Christophe Galtier défrayait les chroniques pour une blague sur un déplacement à Nantes, en char à voile. Une blague qui est très mal passée, dans un contexte environnemental critique. Cette fois-ci, c'est Michel Der Zakarian qui s'est exprimé sur le sujet des déplacements en train. L'entraîneur de Montpellier aurait clairement préféré utiliser l'avion, pour gagner du temps, en marge d'affronter le PSG ce vendredi 3 novembre, pour le compte de la Ligue 1. Le franco-arménien estime qu'un voyage en train plutôt qu'en avion n'aura aucune conséquence écologique.

Le train pour aider l'écologie, Der Zakarian n'y croit pas

« On y va en train, on part vendredi matin. Cela nous permettra de dormir là-bas et de revenir le lendemain matin. Le truc, c’est que tu dors là-bas. Tu empiètes sur deux journées alors que quand tu le fais en avion, tu fais l’aller-retour dans la journée. Je ne pense pas que ce soit un voyage en train qui va aider l’écologie » a déclaré le coach de 60 ans en conférence de presse. Une déclaration qui rappelle étrangement celle de Christophe Galtier, même si les conséquences seront assurément bien moins importantes. Michel Der Zakarian relance le débat des déplacements en train pour les longues distances en France. L'avion permettant de réduire le temps de trajet et donc favorise la récupération pour les joueurs. Mais forcément, l'empreinte écologique est totalement différente pour un aller-retour. Montpellier aura ainsi une journée de moins pour récupérer et démarrer la préparation du prochain match contre l'OGC Nice, suite aux restrictions liées à la circulation des trains de la SNCF.