Un complot contre Clermont, il accuse la Ligue

Par Adrien Barbet

Grâce à sa victoire 3-0 sur le terrain de Clermont, le RC Lens poursuit sa belle série en championnat. Tout le contraire de Clermont qui coule et qui crie au complot.

Auteur d'un début de saison compliqué, Lens se relance petit à petit et revient à la sixième place du classement, à 5 points de l'AS Monaco, troisième. Deuxième la saison dernière, Lens est invaincu en Ligue 1 depuis deux mois. De son côté, Clermont est 17e avec seulement deux victoires et pourrait occuper la place de lanterne rouge en cas de succès de l'OL contre le LOSC. Lors du match entre les Nordistes et les Auvergnats, le ton est monté entre les deux formations. Alidu Seidu et Elye Wahi ont eu une altercation et ont chacun écopé d'un carton rouge avant le retour au vestiaire, tout comme Pascal Gastien, l’entraîneur clermontois, très remonté envers les décisions arbitrales et qui accuse un complot contre son équipe.

Pascal Gastien critique l'arbitrage, Lens est favorisé

« Quel scandale ! Quelle honte, quelle honte ! Honteux ce qu’il se passe, honteux. Donnez-leur la Ligue des champions, il n’y a pas de problème » a fustigé Pascal Gastien avant de reconnaître que sa réaction était disproportionnée mais en appuyant sur l'inégalité du carton rouge contre son joueur et du favoritisme pour Lens. « Si cela avait été un autre joueur qu’un joueur de Clermont, il n’y aurait pas eu de carton rouge. Sur ma propre exclusion, j’ai dit à l’arbitre assistant que j’avais l’impression que l’on n’avait pas envie de voir Clermont en Ligue 1. Seidu a réagi mais j’ai trouvé que c’était injuste. Ma réaction n’est pas non plus d’une intelligence absolue » a ajouté le technicien de 59 ans, qui ne pourra donc pas assister au prochain match contre le Stade Brestois et qui estime que Clermont dérange en Ligue 1, après avoir terminé à une belle 8e place la saison dernière.