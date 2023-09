TV ‍: Un milliard pour la Ligue 1, une star crie à l'arnaque

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Malgré le retrait de Canal+ des enchères pour les prochains droits TV de Ligue 1, Vincent Labrune espère toujours atteindre le cap du milliard d'euros. Un objectif irréaliste pour Emmanuel Petit.

Après le fiasco Mediapro en 2021, Vincent Labrune réussira t-il à remettre la Ligue 1 dans le club des championnats à un milliard d'euros de droits TV ? Cela semble impossible si l'on s'en réfère aux analyses des spécialistes et des suiveurs de la Ligue 1. Toutefois, malgré les critiques, Vincent Labrune continue à marteler son objectif financier aux divers rendez-vous médiatiques de la LFP. Une confiance forcenée alors que Canal+ vient d'annoncer publiquement son retrait de l'appel d'offres à venir pour octobre prochain. Emmanuel Petit n'en peut plus de l'optimisme exagéré du président de la LFP.

Petit appelle Labrune à revenir sur terre rapidement

Sur l'antenne de RMC, l'ancien joueur monégasque a décrypté le dossier des droits TV de la Ligue 1. Il a voulu alerter Vincent Labrune sur l'impossibilité d'atteindre le milliard d'euros. Le conflit avec Canal+ et le nombre limité de diffuseurs ne sont pas les seuls éléments qui le font douter de la réussite financière de l'appel d'offres. Petit s'est surtout attaqué à une Ligue 1 pas assez séduisante et performante pour attirer l'argent français et étranger.

📺 Vincent Labrune accusé de nous survendre la Ligue 1 :



🗣 Manu Petit : "Il part de très très très loin, et je pense le milliard qu'il espère, il ne l'aura jamais. Ça ne correspond pas à la réalité économique du marché." #RMClive pic.twitter.com/NtllfPuSm5 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) September 29, 2023

« J’espère me tromper, qu’il arrive justement à atteindre le fameux milliard. Il l’avait obtenu avec Mediapro avant qu’il se passe ce qu’il s’est passé avec aussi la pandémie. Aujourd’hui, on se retrouve face à un dilemme parce que le téléopérateur historique du football français (Canal+) a jeté l’éponge. […] Il y aura DAZN avec Amazon. S’il ne sont que deux à répondre à l’appel d’offres, ça va être compliqué de faire monter les enchères. Je n’y crois pas car on a perdu deux têtes de gondole, même si elles ont souvent été décriées, Messi et Neymar. Il ne reste que Mbappé et ils ont tremblé au mois de juin quand il a failli quitter le PSG. A l’international, on est à 80 ME, c’est peanuts. En Europe, on est toujours 6e (au coefficient UEFA). Quand je vois les problèmes avec les supporters dans pas mal de clubs, le visuel que tu as à la télé qui ne me plaît pas. Il part de très très très loin, et je pense le milliard qu'il espère, il ne l'aura jamais. Ça ne correspond pas à la réalité économique du marché », a t-il analysé dans Rothen s'enflamme. Autant dire que si Vincent Labrune atteint le milliard d'euros pour la L1, il aura bien mérité son élection comme président de la LFP.