TV : Téléfoot prolongé, l'incroyable deal à venir ?

Dans : Ligue 1.

Canal+ ne voulant pas acheter immédiatement les droits de la Ligue 1, et ayant décidé de rendre ses trois matchs, la LFP pourrait prolonger la vie de la chaîne Téléfoot.

Les journalistes et techniciens qui ont rejoint la chaîne Téléfoot l’été dernier ne pensaient probablement pas que cette aventure allait devenir aussi vite dantesque. Car une fois que la LFP a trouvé un accord avec Mediapro pour récupérer les droits de la Ligue 1, tout indiquait que la chaîne allait s’éteindre au plus tard le 31 janvier prochain. Mais, l’annonce brutale faite mardi par Maxime Saada concernant la décision de Canal+ de ne pas reprendre directement ces droits a relancé toutes les supputations. Car la proposition du patron de la chaîne cryptée de diffuser le championnat de Ligue 1 en pay-per-view et match par match ne fait pas du tout l’unanimité, loin de là même. Et la Ligue de Football Professionnel pourrait finalement se tourner vers…Mediapro et Téléfoot afin de faire durer un peu plus l’aventure, plutôt que d’assister à la disparition de la Ligue 1 à partir du 1er février.

Pour Le Parisien, l’idée d’une prolongation de Téléfoot est dans l’air. « Selon nos informations, le groupe espagnol pourrait continuer ses retransmissions. Mais il faudra discuter des conditions financières. « Si la Ligue demande à Mediapro de continuer, il y aura une discussion pour éviter un écran noir », explique une source proche du dossier », précise le média, qui rappelle que jusqu’au 31 janvier c’est Médiapro qui prenait à sa charges les frais de productions des matchs de Ligue 1. Mais l’accord n’ira pas plus loin et Vincent Labrune et Jaume Roures devront renégocier si la LFP décide de confier à Téléfoot la suite de la saison 2020-2021 qui est déjà entrée dans la légende du football français. Mais pas uniquement pour des raisons sportives hélas. En attendant, ce mercredi soir, le Trophée des champions entre le PSG et l'OM sera diffusé sur Téléfoot...et Canal+. Un beau résumé du bazar actuel concernant les droits TV de la Ligue 1.