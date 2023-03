TV : Rennes - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Piteusement sorti de la Coupe de France face à Annecy, une équipe de L2, cette semaine, l’Olympique de Marseille tentera de se racheter en championnat sur la pelouse du Stade Rennais.

Quelle heure pour Rennes – OM ?

Fragilisé après une semaine où le club phocéen a perdu tous ses espoirs de trophée, entre la claque subie contre le PSG en L1 et l’élimination de la Coupe de France, l’OM va tenter de se relever. Mais pour cela, les Marseillais devront sortir un grand match face à Rennes dans une rencontre qui se disputera ce dimanche 5 mars à 20h45 au Roazhon Park. L’arbitre de ce choc sera Eric Wattellier.

Sur quelle chaîne suivre Rennes – OM ?

Comme toute affiche du dimanche soir qui se respecte, ce match entre Rennes et Marseille sera forcément diffusé sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo. Sur le Pass Ligue 1, les commentaires seront assurés par Julien Brun et Benoit Cheyrou, David Astorga sera en bord terrain, alors que la présentation sera effectuée par Thibault Le Rol et Jimmy Briand.

Les compos probables de Rennes – OM :

Le week-end dernier, le SRFC a relevé la tête en battant Nantes sans vraiment briller dans le derby de l’Ouest (1-0). Grâce à ce succès, Rennes s’est pleinement remis dans la course à l’Europe. En cas de succès contre Marseille, le Stade Rennais pourrait même revenir dans la lutte pour le podium. Autant dire que cette réception de l’OM revêt une importance toute particulière pour Bruno Genesio, qui sera privé de Terrier, Assignon, Traore ou Xeka.

La compo probable de Rennes : Mandanda - Spence, Omari, Theate, Truffert - Majer, Bourigeaud, Santamaria - Doku, Kalimuendo, Salah.

Toujours deuxième de la L1, à portée de fusil de Monaco et de Lens, l’OM n’a plus que le podium à jouer pour sauver sa saison. Mais pour cela, il va falloir relancer la machine après deux revers cuisants en une semaine. Pour cela, Igor Tudor devra composer son équipe sans Gigot face à Rennes.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Bailly, Mbemba, Kolasinac - Clauss, Rongier, Guendouzi, Tavares - Under, Alexis Sanchez, Malinovsky.

La décla d’avant-match :

Igor Tudor, entraîneur de l’OM : « C’est un match difficile, après deux défaites qui font mal. La meilleure façon de réussir à se relever et se relancer, c’est en faisant un bon match. On n’a plus le temps d’être tristes. Si les joueurs sont en colère, il faut l’utiliser sur le terrain pour la transformer en quelque chose de positif. Il nous reste 13 matchs devant nous pour réussir à obtenir cette deuxième place, ou rester à cette place-là, c’est notre objectif. Ce sera dur mais on doit y arriver, on a les outils pour le faire ».