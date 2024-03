TV ‍: PSG - Reims, sur quelles chaînes et à quelle heure ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Après s’être tranquillement qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions cette semaine, le Paris Saint-Germain va retrouver le chemin de la Ligue 1 avec l’ambition d'accroître encore plus son avance pour se mettre à l’abri dans la course au titre.

Quelle heure pour PSG - Reims ?

Invaincu depuis le mois de novembre dernier, le club de la capitale française réalise une saison pleine sur tous les tableaux, que ce soit sur la scène nationale ou européenne. C’est donc avec l’envie de poursuivre son incroyable série de résultats positifs que Paris recevra Reims ce dimanche 10 mars à 13h00 au Parc des Princes. L’arbitre de ce match sera Willy Delajod.

Sur quelles chaînes suivre PSG - Reims ?

De manière inhabituelle, cette rencontre du dimanche midi entre Paris et Reims sera co-diffusée par les deux chaînes du football français, à savoir Amazon Prime Vidéo et Canal+ Foot. Sur Amazon, les commentaires seront assurés par Julien Brun et Benoit Cheyrou.

PSG / Reims ce dimanche à 13h sur Prime Video.

Commentateurs : @juliengbrun et Benoit Cheyrou

Bord terrain : David Aiello et @MarinaLorenzo_ (mi-temps)

Présentation : @samuelollivier, avec Adil Rami pic.twitter.com/wNWik8EEZY — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) March 6, 2024

Les compos probables de PSG - Reims :

Défait à une seule reprise cette saison en L1, le PSG reste sur 19 matchs sans défaite en championnat. Autant dire que Paris veut poursuivre sa série le plus longtemps possible pour être champion au plus tôt. Stoppé par Rennes et Monaco en L1 ces deux dernières semaines, Paris espère bien retrouver la victoire contre Reims. Pour ce match, Luis Enrique sera privé de Skriniar, Kimpembe ou Asensio.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Danilo, Beraldo, Nuno Mendes - Vitinha, Ugarte, Zaire-Emery - Barcola, Mbappé, Dembélé.

Auteur d’un bon début de saison, Reims cale un peu en ce début d’année 2024. Installé dans le ventre mou de la L1, mais jouant encore les places européennes, le SDR rêve de faire un gros coup à Paris pour se relancer dans la course au Top 5. Pour ce match, Will Still fera sans Busi ou Okumu.

La compo probable de Reims : Diouf - Foket, Agbadou, Abdelhamid - Nakamura, Khadra, Munetsi, Teuma, De Smet - Diakite, Ito.