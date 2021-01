TV : PSG-OM, le Trophée des champions revient sur Canal+ !

Dans : Ligue 1.

C'est peut-être le premier signe d'un rapprochement entre la LFP et Canal+, le Trophée des champions entre le PSG et l'OM sera diffusé par la chaîne cryptée et par Téléfoot.

La Ligue de Football Professionnel a annoncé ce mardi soir qu'un accord avait été trouvé avec Canal+ pour que neuf ans après sa dernière diffusion sur la chaîne de référence du football français le prochain Trophée des champions soit co-diffusé par C+ et Téléfoot dans une semaine. « Le match opposant le Champion de France de Ligue 1 au vainqueur de la Coupe de France ou au vice-champion de France en cas de doublé comme la saison passée, fait son grand retour sur les antennes du groupe CANAL. Programmée le mercredi 13 janvier 2021 à 21h00 au Stade Bollaert-Delelis de Lens, la 25ème édition du Trophée des Champions opposant le Paris Saint-Germain à l’Olympique de Marseille sera diffusée sur Canal+ pour la première fois depuis 2012. La rencontre sera également co-diffusée en direct par Téléfoot », se félicite la LFP. Bien évidemment, cela intervient dans un contexte assez spécial puisque la Ligue négocie actuellement avec les diffuseurs, dont Canal+, pour revendre les droits TV abandonnés par Mediapro.