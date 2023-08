TV ‍: PSG - Lorient, sur quelles chaînes et à quelle heure ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Champion de France en titre, le Paris Saint-Germain débutera sa saison sur sa pelouse du Parc des Princes avec un joli match à disputer contre le FC Lorient, la belle surprise de la saison passée en Ligue 1.

Quelle heure pour PSG – Lorient ?

En avril dernier, alors que le club de la capitale française était en pleine débandade, Lorient était venu s’imposer 3-1 au Parc des Princes en dominant outrageusement le Paris de Messi et de Mbappé. Autant dire que ce match sonnera un peu comme une petite revanche pour le PSG, même si tout a changé au PSG, avec notamment l’arrivée du nouveau coach Luis Enrique. Quoi qu’il en soit, ce match se jouera ce samedi 12 août à 21 heures au Parc des Princes. Il sera arbitré par Bastien Dechepy.

Sur quelles chaînes suivre PSG – Lorient ?

Comme la saison passée, le dispositif TV autour de la Ligue 1 n’a pas changé entre Amazon et Canal. Ce qui signifie donc que ce match du samedi soir entre Paris et Lorient sera diffusé sur les antennes de Canal Plus, sur Canal+ Sport 360 et Canal+ Foot.

Les compos probables de PSG – Lorient :

Désireux de bien lancer son exercice 2023-2024 après une préparation estivale animée en coulisses, entre le départ de Messi, l’embrouille Mbappé et l’épineux dossier Neymar, le PSG va directement devoir être au rendez-vous pour dominer une belle équipe de Lorient. Pour cela, Luis Enrique alignera sa meilleure compo avec probablement quelques recrues comme Skriniar ou Ugarte. Si Nuno Mendes ou Mukiele seront absents, Mbappé pourrait lui être écarté du groupe pour ses choix au mercato.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez - Verratti, Ugarte, Ruiz - Asensio, Ekitike, Neymar.

Auteur d’une belle saison dernière, Lorient espère bien repartir du bon pied face à Paris en ce début du mois d’août. Pour cela, Régis Le Bris pourra compter sur un collectif connu et plutôt bien préparé, sans Boisgard ou Benjamin Mendy.

La compo probable de Lorient : Mvogo - Le Goff, Talbi, Laporte, Kalulu - Le Bris, Abergel, Makengo - Faivre, Dieng, Sylla.