TV : Paganelli veut stopper la baston avec Stéphane Guy

Après une embrouille XXL en live avec Stéphane Guy lors du match OL-OM de dimanche dernier, Laurent Paganelli n'est plus apparu à l'antenne sur Canal+, l'homme de terrain de la chaîne cryptée ayant demandé un peu de repos après un été très éprouvant pour lui. Mais forcément, sur Twitter, Paga a reçu le soutien de nombreux supporters de l'OM, du PSG, de l'OL, heureux pour certains de pouvoir cracher leur fiel, anonymement, sur Stéphane Guy, accusé tout à tour d'être anti-OM, anti-PSG, anti-OL...

Ce dimanche, Laurent Paganelli a cependant décidé de calmer tout le monde en rappelant que malgré les divergences, la passion était commune. « Les amis du foot les passionnés les arbitres les joueurs les supporters les présidents les adjoints les kines les fans les remplaçants les jardiniers les journalistes les Twittos etc on est une grande famille et stéphane paga gilardi Pierre Habib...sont de cette famille », a rappelé, via Twitter, l'homme de terrain de Canal+. Pas de quoi convaincre certains supporters, qui ont redoublé d'insultes contre Stéphane Guy. C'est pas gagné pour Laurent Paganelli...