TV ‍: OM - Monaco, sur quelle chaîne et à quelle heure ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Éliminé de manière précoce en Coupe de France face à Rennes le week-end dernier, l’Olympique de Marseille va tenter de sauver sa saison en Ligue 1. Mais pour cela, il faudra faire de grands résultats, à commencer par ce rendez-vous face à Monaco.

Quelle heure pour OM – Monaco ?

Marseille n’y arrive pas cette saison. Hormis en Europa League, l’OM a du mal à enchaîner les bonnes performances. Sorti de la Coupe de France, Marseille se doit maintenant d’assurer en championnat. Mais avec une septième place à six points du podium, le club phocéen ne doit plus traîner en route. Et ce match contre Monaco sera un bon test pour la suite. Cette rencontre se jouera au Stade Vélodrome ce samedi 27 janvier à 21 heures. L'arbitre sera Willy Delajod.

Nos 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 préparent la réception de 𝑴𝒐𝒏𝒂𝒄𝒐 ⚒️🔥 #OMASM pic.twitter.com/pqEbeuso7k — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 24, 2024

Sur quelle chaîne suivre OM – Monaco ?

Ce derby de la Méditerranée entre Marseille et Monaco s’annonce passionnant. Il sera à suivre sur les antennes de Canal Plus, et notamment sur Canal+ Sport 360.

Les compos probables de OM – Monaco :

Restant sur deux nuls de suite en championnat face à Montpellier et Strasbourg, Marseille doit se rassurer devant son public. Histoire aussi de retrouver une place européenne plus en adéquation avec ses ambitions, l’OM va donc chercher à l’emporter face à Monaco. Pour ce match, Gennaro Gattuso sera privé de Gueye, Harit, Mbemba, Ndiaye, Ounahi ou Sarr, tous encore à la CAN, alors que Nadir et Murillo sont blessés.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Meite, Gigot, Balerdi - Clauss, Veretout, Onana, Garcia - Vitinha, Aubameyang, Luis Henrique.

Éjecté du podium par Brest à cause de sa défaite contre Reims pour la reprise du championnat à la mi-janvier, Monaco veut retrouver sa place derrière le PSG et Nice. Mais pour cela, l’ASM va devoir gagner au Vélodrome, ce qui n’est jamais facile. Qualifié pour les 8es de finale de la Coupe de France, le club du Rocher veut faire le trou sur l’OM dans la course au podium. Pour ce match, Adi Hütter sera privé de Singo, Minamino, Matazo, Jakobs, Embolo, Diatta, Camara, Caio Henrique ou Ben Seghir.

La compo probable de Monaco : Kohn - Magassa, Maripan, Kehrer - Vanderson, Fofana, Zakaria, Ouattara - Akliouche, Ben Yedder, Golovin.