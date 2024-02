TV ‍: Montpellier - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, l'Olympique Lyonnais veut enchaîner un nouveau succès en championnat pour se donner un peu plus d'air sur la zone rouge.

Quelle heure pour Montpellier - OL ?

Suite à une semaine ultra-positive, avec un succès dans l'Olympico contre l'OM dimanche (1-0) et une qualification en Coupe de France contre le LOSC mercredi (2-1), Lyon ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Pour cela, les Gones veulent faire un bon résultat contre Montpellier, un concurrent dans la lutte pour le maintien. Ce match se jouera ce dimanche 11 février à 17h05 au Stade de La Mosson. L'arbitre sera Pierre Gaillouste.

Sur quelle chaîne suivre Montpellier - OL ?

Comme chaque match du dimanche après-midi, cette rencontre entre Montpellier et Lyon se disputera devant les caméras de Canal+ Foot. Les commentaires seront assurés par David Berger et Sidney Govou.

Montpellier / OL ce dimanche à 17h05 sur C+ Foot.

Commentaires : David Berger et @GovouSidney

Bord terrain : @OLIVETALLARON

Présentation : @clemgach pic.twitter.com/0yHnBRqOpx — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) February 8, 2024

Les compos probables de Montpellier - OL :

Dans le dur en ce début d'année 2024, avec notamment une élimination de la Coupe de France cette semaine et de mauvais résultats en L1, le MHSC va jouer le maintien en L1 en cette deuxième partie de saison. Treizième du championnat, avec 19 points, comme l'OL, le club héraultais recevra donc Lyon avec l'ambition de faire tourner le compteur face à un concurrent direct. Pour ce match, Michel Der Zakarian sera privé de Tamari et Bertaud. Nordin, Adams, Omeragic et Jullien sont incertains.

La compo probable de Montpellier : Lecomte - Tchato, Sagnan, Sainte Luce, Mincarelli - Fayad, Savanier, Chotard, Ferri, Coulibaly - Khazri.

Quinzième avec quelques points d'avance sur la zone rouge grâce à sa victoire contre Marseille le week-end dernier, l'OL veut prendre de l'avance au plus vite pour valider son maintien en L1. Pour cela, ce match contre Montpellier, devant Lyon à la différence de buts, est une bonne occasion de marquer les esprits. Pour ce match, Pierre Sage devra composer sans Lepenant ou Henrique.

La compo probable de l’OL : Lopes - Mata, Caleta Car, O'Brien - Maitland Niles, Caqueret, Matic, Tagliafico - Nuamah, Lacazette, Orban.