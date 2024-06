TV ‍: Metz - ASSE, sur quelles chaînes et à quelle heure ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Place au dernier match de la saison des clubs avec ce barrage retour d’accession pour la Ligue 1 entre le FC Metz et l’AS Saint-Etienne.

Quelle heure pour Metz – ASSE ?

Trois jours après la victoire 2-1 de Saint-Etienne face à Metz à l’aller devant le bouillant public de Geoffroy-Guichard, les deux équipes qui se disputent une place en Ligue 1 pour la saison prochaine vont se retrouver pour le match retour. Ce deuxième barrage se déroulera ce dimanche 2 juin à 17 heures au Stade Saint-Symphorien.

Sur quelles chaînes suivre Metz – ASSE ?

Comme le match aller jeudi, cette rencontre entre les Grenats et les Verts sera diffusée sur les deux chaînes de la L1 et de la L2 : beIN Sports 1 et Amazon Prime Vidéo.

Les compos probables de Metz – ASSE :

Sur une très mauvaise série de cinq défaites de suite, Metz n’aura pas d’autre choix que de l’emporter face à l’ASSE dimanche pour espérer garder sa place dans l’Elite du football français la saison prochaine. Défait 1-2 dans le Forez jeudi, le FCM va devoir renverser la tendance avec ses armes du moment, et notamment avec son buteur Mikautadze, qui en tant que Lyonnais de naissance voudra se racheter du match de jeudi en laissant Sainté en L2. Pour ce match, László Bölöni aura un groupe complet à sa disposition.

La compo probable de Metz : Oukidja - Colin, Traoré, Sané, Udol - Jean Jacques, N’Doram, Camara - Sabaly, Mikautadze, Diallo.

Passé proche d’une montée directe en L1 via le championnat, l’ASSE dispose d’une deuxième chance de retrouver l’Elite du foot tricolore, deux ans après sa descente. Histoire de conjurer le mauvais sort en barrages, après sa défaite face à Auxerre en 2022, Saint-Etienne se doit de ne pas perdre suite à sa victoire 2-1 à l’aller pour remonter. Lors de cette rencontre, Olivier Dall'Oglio fera confiance à ses hommes en forme.

🔜 Le dernier, et de loin le plus important. #FCMASSE, ce dimanche, 17h. pic.twitter.com/6W121t2mQ6 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 31, 2024

La compo probable de l’ASSE : Larsonneur - Maçon, Batubinsika, Nadé, Pétrot - Moueffek, Tardieu, Chambost - Cafaro, Sissoko, Cardona.