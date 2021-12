TV : Les audiences d'Amazon dévoilées, le chiffre choc

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Depuis le début de la saison, Amazon, qui diffuse via sa plateforme Prime Video 80 % des matchs de Ligue 1, n’a communiqué aucune audience.

Ni les médias, ni les supporters et pas même les présidents des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ne sont au courant des audiences réalisées par Amazon depuis le début de la saison. Le secret est très bien gardé et tandis que les chiffres réalisés par Canal + filtrent chaque week-end, il est pour l’instant impossible de savoir combien de téléspectateurs visionnent les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 sur Prime Video avec le désormais célèbre « Pass Ligue 1 ». Après le fiasco de Mediapro, ce suspense a de quoi inquiéter certains présidents français. Mais avant les fêtes, ils ont été rassurés par Alex Green, le patron des sports d'Amazon Europe. En effet, le dirigeant a livré à une petite confidence rassurante à L’Equipe.

🚨📺 INFO @lequipe



Amazon annonce « au moins un million de personnes » devant ses affiches de L1 #Médias https://t.co/c4U7TzWyCQ — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) December 21, 2021

Alex Green a révélé qu' « au moins un million de personnes regardent les gros matchs » de Ligue 1 sur Prime Video depuis le début de la saison. Une information globalement rassurante quand on sait par exemple que Mediapro n’avait même pas atteint les 500.000 abonnés avant de mettre la clé sous la porte. Au contraire de la chaîne Téléfoot, la plateforme Prime Video peut compter sur la base d’abonnés d’Amazon Prime, même s’il faut rajouter au portefeuille pour obtenir le « Pass Ligue 1 » et ainsi pouvoir visionner tous les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. « Cette information devrait rassurer un peu les présidents de club qui s'inquiétaient ces dernières semaines de ne toujours pas avoir d'indicateurs chiffrés sur leur nouveau partenaire. Mais l'absence du nombre d'abonnés un peu moins » analyse de son côté L’Equipe, qui espère bien sûr découvrir d’ici la fin de la saison les audiences exactes réalisées par Amazon sur les matchs de Ligue 1.