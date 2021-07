TV : Le multiplex de Ligue 1 revendu par Amazon à RMC ?

Dans : Ligue 1.

On pensait avoir touché le fond en matière de droits TV mais à priori la LFP va faire encore plus fort après avoir accepté de céder à Amazon les droits TV de la Ligue 1. Selon un média belge, c'est en effet RMC qui va récupérer le multiplex du dimanche après-midi.

Le ridicule ne tue pas, et c’est tant mieux pour le football français. E ceux qui espéraient qu’en attribuant 80% des droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 à Amazon, les téléspectateurs allaient retrouver un peu de sérénité, se sont probablement lourdement trompés. Bien évidemment les dirigeants diront que financièrement l’opération est en béton et que l'argent tombera enfin dans les caisses, mais pour les amateurs de football on va retomber dans des travers qui vont faire le bonheur des vendeurs d’abonnements illicites. En effet, tandis que les rumeurs envoient le multiplex de Ligue 2 sur la chaîne L’Equipe, ce qui serait finalement une bonne chose, le média belge SudInfo.be annonce que le multiplex de Ligue 1 du dimanche après-midi sera lui cédé par Amazon à RMC Sport, le groupe américain se réservant le match du vendredi soir et deux matchs du dimanche.

A un mois du début de saison, et si cette information se confirme, pour regarder la totalité de la Ligue 1 à la télévision il faudra donc un abonnement Amazon Prime, un abonnement RMC Sport et un abonnement à BeInSports ou à Canal+ puisque la chaîne qatarie possède deux matchs par journée de championnat, mais n'a pas dit si elle allait tenir ses engagements. Une situation totalement grotesque et qui risque de provoquer bien des remous, même si on sait depuis le fiasco Mediapro que tout est désormais possible. La Ligue de Football Professionnel devant officialiser cette semaine le programme de la 1ère journée de Ligue 1, on va rapidement en savoir plus.