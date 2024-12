TV ‍: Le juste prix de la Ligue 1 fait pleurer DAZN

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Diffuseur de la Ligue 1 depuis le mois d’août, DAZN tâtonne sur le prix de son abonnement en multipliant les promotions au fil des mois. Mais la plateforme s’approche enfin d’un prix correct aux yeux des consommateurs.

Depuis le mois d’août, DAZN a fait son apparition dans le paysage audio-visuel français en devenant le diffuseur principal de la Ligue 1. La plateforme anglaise a récupéré huit matchs par journée, mais les débuts ont été compliqués en raison d’un prix jugé bien trop élevé par une majorité des consommateurs. Il faut dire que DAZN a fixé la barre très haute en mettant son abonnement en vente pour 40 euros sans engagement ou 30 euros avec engagement en août dernier. Un prix démesuré pour les fans de Ligue 1, habitués à des tarifs beaucoup moins importants avec Prime Video ou à une offre plus diversifiée avec Canal+ par le passé.

TV : DAZN signe un contrat à un milliard d'euros https://t.co/uOiRtcTUtC — Foot01.com (@Foot01_com) December 4, 2024

Au fil des mois, DAZN a cependant écouté les consommateurs et a baissé son prix jusqu’à atteindre 14,99 euros lors du black friday. Un terrible camouflet pour le diffuseur de la Ligue 1, qui a divisé par deux le prix de son abonnement par rapport au mois d’août. Mais il semblerait que c’est justement ce prix situé aux alentours des 15 euros qui convienne aux Français selon une étude du site LesViolets.com.

15 euros par mois, le prix maximum pour la Ligue 1

« Selon nos observations, de nombreux supporters du TFC sont impactés par la hausse des prix des abonnements et rencontrent des difficultés pour suivre le club lors des matchs à l’extérieur. Selon un récent sondage réalisé, le prix juste d’un abonnement à DAZN est estimé entre onze et quinze euros par la moitié des supporters violets » note le média, pour qui DAZN a donc enfin trouvé le juste prix de la Ligue 1. Et le constat est violent puisqu’il s’agit d’un prix deux fois inférieur aux 30 euros initialement réclamés par le diffuseur britannique pour suivre 8 matchs du championnat de France par journée. Depuis ce mardi et la fin officielle du black friday, le prix de l’abonnement est remonté à 19,99 euros par mois pour s’abonner à DAZN. Un prix qui reste inférieur à celui initialement visé par le diffuseur, qui peut définitivement oublier la commercialisation à 30 euros de ses abonnements pour suivre uniquement la Ligue 1.