TV ‍: La Ligue 1 coupée en deux, la LFP tente un énorme pari

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

La Ligue de Football Professionnel s'apprête à lancer un appel d'offres pour les droits TV de la Ligue 1 pour les saisons allant de 2004 à 2008. Pour cela, Vincent Labrune a décidé de faire un énorme pari en ne faisant que deux lots.

Le football français vit en grande partie des droits TV et l’appel d’offres que lancera la LFP mardi prochain sera un moment fort pour les dirigeants des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Jusqu’au 17 octobre, les diffuseurs devront réfléchir à l’offre qui fera mouche, sachant que l’aspect financier sera le plus important. Mais, décidé à simplifier l’offre, et surtout pousser une chaîne à miser une somme colossale, les services de Vincent Labrune ont finalement opté pour deux lots, et c’est tout.

Finis les découpages alambiqués, et les 7 lots du précédent contrat, il sera désormais possible pour un diffuseur d’acheter le lot numéro 1 qui comprend les trois plus grosses rencontres d’une journée de Ligue 1, le deuxième lot étant composé des six autres rencontres, sachant que notre championnat étant désormais à 18 clubs. Pour la Ligue, il n’y a pas de secret, si Canal+ ou Amazon veut pouvoir diffuser l’OM ou le PSG, les deux plus grosses équipes au niveau des audiences, il ne faudra pas se rater sur le lot numéro 1 et faire grimper le prix. D’autant plus que, selon L’Equipe, le lauréat de ce lot haut de gamme va aussi récupérer le lot de Free, qui diffuse, via une application, les buts de Ligue 1 en quasi temps réel.

Un lot XXL pour la Ligue 1 à la télé

Pour l’instant, et comme le rappelle Etienne Moatti, la LFP touche 332 millions d’euros par an de Canal+ pour deux matchs par journée, tandis qu’Amazon verse 250 millions d’euros pour huit autres matchs, dont le premier choix. De son côté, Free réglait 42 millions d’euros par saison. Soit un total de 624 millions pour la seule Ligue 1 en France. Avec ce nouvel appel d’offres, Vincent Labrune veut atteindre 863 millions d’euros rien que dans notre pays, et 200 millions pour les droits à l’étranger. Dans cette lutte entre les diffuseurs qui va durer un peu plus d’un mois, la Ligue de Football Professionnel compte sur Canal+, Amazon, DAZN et peut-être un ou deux invités surprises pour faire grimper les enchères. Du côté des téléspectateurs amateurs de football, on attend désormais de savoir à quelle sauce on sera mangé, car c’est bien l’abonné qui paiera l’addition.