TV ‍: Reims - OL sur quelle chaîne et à quelle heure suivre le match ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Plongé dans une énorme crise de résultats depuis le début de la saison, l’Olympique Lyonnais va tenter de remporter sa première victoire face à Reims ce week-end.

Quelle heure pour Reims – OL ?

Auteur d’un début de saison catastrophique avec zéro victoire au compteur et une place de relégable après six journées, le club rhodanien va tenter de relever la tête du côté de Reims. Un match qui se jouera ce dimanche 1er octobre à 13 heures au Stade Auguste Delaune. L’arbitre sera François Letexier.

Sur quelle chaîne suivre Reims – OL ?

Comme chaque rencontre du dimanche midi, ce Reims - Lyon se jouera devant les caméras d’Amazon Prime Vidéo. Sur le Pass Ligue 1, les commentaires seront assurés par Julien Brun et Fréd Piquionne.

Commentaires : @juliengbrun et Frédérique Piquionne

Bord terrain : @vsainsily

Présentateur : @alexisgrasso, avec @corinepetit17 pic.twitter.com/pMTGcigKlK — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) September 29, 2023

Les compos probables de Reims – OL :

Brillant en ce début de saison, avec une cinquième place grâce notamment à une belle victoire à Lille en début de semaine (2-1), Reims veut continuer sa route de la meilleure des manières possibles. Pour cela, le groupe de Will Still sera plus ou moins au complet.

La compo probable de Reims : Diouf - Foket, Okumu, Abdelhamid, De Smet - Munetsi, Matusiwa, Teuma - Ito, Daramy, Nakamura.

Après avoir changé de coach, Fabio Grosso ayant récupéré le fauteuil de Laurent Blanc il y a une dizaine de jours, l’OL espère enfin retrouver le goût de la victoire cette saison. Mais pour cela, il faudra dominer une belle équipe de Reims. Pour cette rencontre, le coach italien fera sans Lacazette (suspendu), Akouokou ou El Arouch.

La compo probable de l’OL : Lopes - Kumbedi, Mata, Caleta Car, Tagliafico - Caqueret, Tolisso, Moreira - Nuamah, Baldé, Cherki.