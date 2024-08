TV ‍: Dos au mur, DAZN baisse son prix avec une offre spéciale

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Deux semaines après le coup d’envoi de la Ligue 1 sur DAZN, les critiques sont toujours aussi nombreuses sur les tarifs de la plateforme anglaise. Mais la contestation des supporters pourrait finir par payer.

Il y a deux semaines, DAZN a diffusé son premier match de Ligue 1 avec Le Havre - PSG. Depuis, les supporters des clubs français ont pris l’habitude de suivre les matchs de leur équipe favorite sur la plateforme anglaise, disponible via son application ou sur tous les opérateurs ainsi que Canal +. Certains ont franchi le cap de l’abonnement à 30 euros par mois avec engagement ou à 39 euros sans engagement tandis que d’autres restent sur leur position initiale, à savoir que DAZN est trop cher pour le produit proposé avec seulement la Ligue 1 au catalogue parmi les compétitions majeures.

DAZN fait une première réduction pour la Ligue 1

La contestation reste forte sur les réseaux sociaux, et il n’y a qu’à voir les réactions des internautes sous chaque publication de DAZN pour s’en rendre compte. Le « Netflix du sport » a peut-être abusé sur les prix, et commence doucement à s’en rendre compte puisque nos confrères de Numerama font remarquer qu’une offre choc a été mise en place afin de rendre plus accessible le services. En effet, en cas d’abonnement à DAZN via Prime Video, une réduction à 20 euros par mois sans engagement pendant trois mois est proposée aux consommateurs.

Première promotion pour DAZN, avec Amazon qui propose les trois premiers mois à 19,99 euros par mois sans engagement. C’était sans doute le bon prix, à voir si ça leur donnera des bonnes idées. pic.twitter.com/S8LCYvBhFi — Nicolas Lellouche (@LelloucheNico) August 23, 2024

« C’était sans doute le bon prix, à voir si ça leur donnera des bonnes idées » fait remarquer le journaliste Nicolas Lellouche. Reste maintenant à voir si les fans de Ligue 1 accepteront de payer 20 euros par mois pendant trois mois… avant de devoir lâcher 30 euros par mois au minimum (avec engagement) pour suivre huit des neuf matchs de Ligue 1 en direct, tandis que l’affiche du samedi à 17 heures reste la propriété de BeIn Sports. Quoi qu’il en soit, ce premier geste commercial démontre que DAZN a entendu les critiques à son sujet. Et qui sait, le nouveau diffuseur principal de la Ligue 1 a peut-être pris conscience que son tarif était trop élevé pour une majorité de consommateurs en France, malgré l’attachement que portent les fans de foot à notre championnat.