TV ‍: DAZN toujours en grand danger

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Trois semaines après le lancement de la nouvelle saison de Ligue 1, DAZN est toujours victime d’un piratage en masse sur les réseaux sociaux. C’est nettement moins le cas de BeIn Sports.

Comme c’est le cas depuis le début de la saison, DAZN a été victime d’un énorme piratage ce week-end sur les réseaux sociaux. Via des canaux illégaux, la plateforme de streaming anglaise a encore une fois été visionnée sur plusieurs plateformes dont Telegram mais aussi Tik Tok. La rencontre entre Lille et le PSG a par exemple été suivie par plus de 50.000 personnes sur un seul canal Telegram illégal, rapporte RMC ce lundi. Dans la globalité, les autres rencontres de Ligue 1 attirent moins, souvent aux alentours de 15.000 spectateurs même si samedi soir, des milliers de personnes ont également suivi illégalement la rencontre entre Toulouse et l’OM.

Trois semaines après son lancement pour 30 euros par mois avec engagement, DAZN est toujours la cible des pirates et la défiance est toujours aussi grande vis à vis de son tarif, jugé trop élevé par une majorité de Français. RMC rapporte dans le même temps que BeIn Sports, deuxième diffuseur du championnat de Ligue 1 et qui retransmet l’affiche du samedi à 17 heures, est nettement moins victime de ce problème. « La rencontre disponible sur beIN Sports, samedi après-midi, entre Brest et Saint-Etienne a aussi été piratée sur Telegram. Mais l'audience était très faible. beIN Sports possède un nombre d'abonnés assez important » rapporte notre confrère Nicolas Pelletier.

Plus de piratages pour DAZN que pour BeinSports

RMC précise aussi que dans la majorité des cas, les matchs diffusés sur des liens illégaux sont visibles avec une qualité de diffusion très faible, et qui coupe à plusieurs reprises avant d’être définitivement signalés et fermés. Mais à chaque compte bloqué par les autorités, c’est un autre qui ouvre à un endroit différent sur le web pour proposer les matchs de manière illégale. Une lutte que la LFP va poursuivre au côté de ses diffuseurs afin de mettre fin au piratage de la Ligue 1 et protéger les intérêts de DAZN, qui a besoin d’un certain nombre d’abonnements pour être rentable. Mais ce n’est pas le problème des milliers de téléspectateurs qui jugent la chaîne trop chère pour le contenu proposé.