TV ‍: DAZN c’est bientôt fini, Christophe Bouchet l’annonce

Par Guillaume Conte

Les droits TV en France sont beaucoup critiqués, et DAZN risque d'en faire les frais à cette allure. Un candidat à la présidence de la LFP enterre déjà le projet de la chaine britannique.

Arraché après des mois de négociations, dans une offre qui était finalement proche de ce qui avait été proposé pendant l’appel d’offres, les droits télés de la Ligue 1 ne donnent pas satisfaction aux clubs ni aux téléspectateurs. L’abonnement est cher pour un produit moins appétissant et de moindre qualité, tandis que les clubs vont devoir revoir clairement à la baisse leur budget tant les rentrées d’argent liées aux droits télés vont plonger. Malgré cela, DAZN va être le diffuseur numéro 1 de la Ligue 1 pendant les prochaines années. Au moins deux ans car une porte de sortie a été préservée si jamais le projet de la chaine britannique ne prenait pas et que cela causait des pertes financières trop importantes.

DAZN, stop dans deux ans ?

Un scénario envisageable tant le boycott est puissant sur les premiers matchs de reprise, alors que DAZN vient seulement de prendre les commandes et n’a pas eu le temps de s’installer. Le tarif prohibitif y est pour beaucoup. Un scénario envisageable donc, mais aussi envisagé d’ores et déjà par Christophe Bouchet, qui suit de près le dossier des droits TV et se porte même candidat à la présidence de la LFP qui sera désignée en septembre. Pour l’ancien président de l’OM, les chances de voir tout être remis en cause dans deux sont très fortes, et ne font même guère de doute à ses yeux.

« Disons qu’on est mal parti pour le renouvellement des droits TV au delà des deux ans. Mais ce que je vous dis là, c’est du moyen terme, ce n’est pas du court terme. Le problème du football, c’est qu’on s’est contenté du court terme. On s’est contenté de prendre le cash. Il faut donner aux diffuseurs quelque chose de fort », a livré Christophe Bouchet dans les colonnes du Quotidien du Sport. A peine arrivé, DAZN peut-il déjà plier bagage en acceptant une future défaite cinglante sur le plan financier. Pour le moment, le bilan est encore loin mais il va être difficile pour la plateforme britannique de rentrer dans ses frais si les chiffres confirment la tendance des premiers matchs. Même si avec un tel prix d’abonnement, forcément les abonnés annuels font grimper la note un peu plus vite…