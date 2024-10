TV ‍: DAZN a sauvé la L1, il met les choses au clair

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Très critiqué par les consommateurs, notamment en raison du prix de son abonnement, DAZN a cependant évité une grave crise au football français selon Jean-Pierre Rivère, le président de l’OGC Nice.

Cet été, les dirigeants du football français ont été confronté à un interminable feuilleton avec la vente des droits TV de la Ligue 1 pour la période 2024-2029. L’espoir de voir Canal+ sauver le championnat de France a volé en éclats puisque la chaîne cryptée, qui a récupéré 100% des coupes d’Europe, ne s’est pas positionnée pour la Ligue 1. Les regards se sont ensuite tournés vers Amazon, qui n’a pas souhaité poursuivre sa collaboration avec le championnat de France aux prix fixés par Vincent Labrune. BeInSports et DAZN se sont alors retrouvés sans réelle concurrence, et la plateforme de streaming anglaise a raflé la majorité des droits pour un total de 400 millions d’euros.

Un chiffre décevant par rapport aux attentes initiales, mais pour Jean-Pierre Rivère, président de Nice, il ne faut pas cracher dans la soupe. Car sur la Chaîne L’Equipe, le dirigeant de 67 ans a rappelé que sans DAZN, la Ligue 1 se serait lancée dans un projet de chaîne éditée par la LFP qui aurait coûté 25 millions d’euros aux clubs… sans assurance que le projet soit rentable à long terme. « J’ai reçu un appel des gens de DAZN que je ne connais pas et je leur dis: ‘si on n’a pas de garantie, on ne pourra pas discuter avec vous’. La personne me dit: ‘je n’ai pas le pouvoir de vous donner une garantie. En même temps, Nasser et ainsi de suite, ont organisé une réunion à Londres avec le propriétaire de DAZN et vous êtes dans une situation où vous avez soit 400 millions d’euros, soit moins 25 millions d’euros » a lancé le président du Gym avant de conclure.

Al Khelaifi a convaincu le patron de DAZN

« Quand vous démarrez la chaîne, vous devez mettre 25 millions de frais de production avec un métier que vous ne connaissez pas. Et à moins 25 ME, je peux vous garantir que vous ne terminez pas le championnat » a commenté Jean-Pierre Rivère dans la Chaîne L’Equipe, ajoutant par la suite que la création d’une chaine de la LFP était sans doute une bonne idée, mais « pas pour maintenant ». Autrement dit, si DAZN, dont le propriétaire a été définitivement convaincu par Nasser Al-Khelaïfi, n’avait pas investi dans la Ligue 1, il n’y aurait peut-être pas de diffuseur à ce jour pour le championnat de France. Cela n'empêche pas que la plateforme a été vivement critiquée à son lancement en raison du prix pratiqué, mais la situation s'est calmée en septembre grâce à une offre promotionnelle de DAZN pour s'abonner à un prix moins conséquent.