TV ‍: La LFP résiste à BeInSports, c'est le clash

Le contrat entre la LFP et BeInSports n’est toujours pas signé, et cette situation inquiète alors que les désaccords s’accumulent entre la Ligue et la chaîne qatarie, qui diffuse un match de Ligue 1 par journée.

L’été dernier, le feuilleton des droits TV pour la période 2024-2029 a paru interminable et a finalement trouvé son épilogue avec l’acquisition de huit matchs par DAZN et du match restant par BeInSports. Chaque samedi à 17 heures, la chaîne qatarie diffuse l’une des meilleures affiches de la journée mais aussi lunaire que cela puisse paraître, le contrat entre la LFP et BeIn n’est toujours pas signé. En cause, plusieurs désaccords dont le dernier en date, qui concerne une éventuelle co-diffusion de l’affiche détenue par BeInSports le samedi après-midi. A en croire les informations du quotidien L’Equipe, la chaîne qatarie aimerait pouvoir co-diffuser son affiche afin de baisser ses charges.

Or, la Ligue de Football Professionnel n’est pas fan de l’option car les équipes de Vincent Labrune expliquent que l’appel d’offres initial prévoyait qu’il ne pouvait pas y avoir plus de deux diffuseurs pour la Ligue 1. Ce cadre reste valable aux yeux de la LFP, qui refuse donc la requête de BeInSports et qui ne souhaite pas de co-diffusion de l’affiche du samedi à 17 heures. A la Ligue, on craint que si ce droit est accordé à BeIn, alors DAZN en profite pour également proposer à d’autres chaînes une co-diffusion des autres affiches. Les diffuseurs pourraient alors se multiplier et poser de grosses questions quant à la lisibilité du championnat, ce que veut impérativement éviter la LFP.

Deux points de blocage entre la LFP et BeInSports

Un point sur lequel BeInSports n’est pas d’accord car la chaîne « s'agace de cette résistance, expliquant qu'une plus large diffusion de la L1 est forcément une bonne chose ». Par ailleurs, un second point fait blocage entre BeInSports et la LFP pour le moment, la fameuse question des 20 ME de sponsoring pour les clubs de Ligue 1. Ce dossier peine à se finaliser car chaque club doit toucher 738.000 euros de sponsoring par saison… mais tous ne voient pas d’un bon oeil ce deal, qui va les obliger à faire la promotion du Qatar.

« Certains estiment que ces montants ne viennent pas forcément en plus puisqu'ils auraient pu, de leur côté, recruter des sponsors à la place de ceux amenés par la Ligue » explique notre confrère Etienne Moatti. Deux points cruciaux sont donc encore à régler avant que la LFP puisse enfin signer son contrat avec BeInSports. Mais alors que la Ligue 1 attaque ce week-end sa 7e journée, il serait grand temps que tout soit paraphé, ce qui n’est toujours pas le cas en ce début du mois d’octobre.