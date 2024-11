TV ‍: Carton d’audience surprise pour la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

L'acquisition des droits TV pour le football en France est devenue plus complexe que jamais. Mais s'il y a des médias qui s'en sortent bien depuis quelques jours, ce sont France 3 et France TV.

En France, la question des droits télévisuels continue de diviser. Que ce soit DAZN ou BeIN Sports, les deux diffuseurs de la Ligue 1 ne mettent personne d'accord. Toujours est-il que d'autres médias ont trouvé le moyen de diffuser les buts et meilleures actions de Ligue 1 à leur manière. C'est le cas de Téléfoot sur TF1 mais aussi de Tout le sport et du Mag Ligue 1 sur les antennes de France TV. D'ailleurs, France 3 a fait très fort ces dernières heures au niveau des audiences.

La Ligue 1 fait un carton sur France 3

Dans un post sur X, France TV Pro indique en effet que France 3 a réalisé un nouveau record pour Tout le sport et Le mag Ligue 1 ce lundi soir avec à la présentation, Fabien Lévêque. Au total, il y a eu 1,4 million de téléspectateurs et 7,7% de part d'audience pour Tout le sport ainsi que 1,1 million de téléspectateurs et 5,5% de part d'audience pour Le Mag Ligue 1. De quoi montrer que les fans de football sont toujours présents en France et espèrent suivre leur sport favori pour moins cher que proposé jusqu'à présent. Depuis quelques semaines, DAZN affiche de nouvelles offres d'abonnement. Mais force est de constater que le nombre d'abonnés souhaité par le média anglais est encore bien loin des espérances. De quoi même mettre en péril la santé économique du football français si un désastre à la Mediapro était de nouveau constaté. On en saura plus dans quelques semaines, alors que certains présidents de Ligue 1 ont déjà tiré la sonnette d'alarme.