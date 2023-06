TV ‍: Canal + met un coup de pression, Aulas et la FFF s'exécutent

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Diffuseur officiel de la D1 Arkema depuis 2018, Canal + devrait continuer à proposer les matchs féminins pour la période 2023-2027. A certaines conditions pour que la FFF puisse toucher une somme correcte.

Alors que l’incertitude plane sur la participation ou non de Canal + au prochain appel d’offre de la Ligue de Football Professionnel pour les droits TV de la Ligue 1, la chaîne cryptée a émis le souhait de poursuivre sa collaboration avec la D1 Arkema. En effet, selon les informations du journal L’Equipe, la première division féminine française sera toujours sur les antennes de Canal + la saison prochaine et jusqu’en 2027.

Après un appel d’offres infructueux, des négociations de gré à gré ont été menées entre la Fédération française de Football et Canal + dans le but de trouver un accord. Elles sont sur le point d’aboutir, à des conditions bien précises fixées par Canal. Dans ce dossier mené par Philippe Diallo pour la FFF avec l’aide de Jean-Michel Aulas, des étapes et des objectifs pour la Fédération française de football ont été fixés si elle veut avoir une meilleure rémunération de la part de Canal +.

Des objectifs à atteindre pour faire augmenter les droits TV

Si tous les objectifs sont atteints, alors les droits TV de la D1 Arkema devraient dépasser le million d’euros annuel, contre 900.000 euros actuellement. Canal + a souhaité intégrer des objectifs à atteindre de la part de la FFF et qui fera varier la rémunération pour plusieurs raisons et notamment la qualité des stades dans lesquels se jouent les matchs de D1 Arkema. La chaîne cryptée s’est officiellement plainte auprès de l’instance de la qualité parfois médiocre des stades qui ne permettent pas une bonne réalisation de la part du diffuseur. Consciente de ce problème, la FFF s’est engagée à le régler au maximum afin d’offrir la meilleure exposition possible du championnat féminin français. Et ainsi pouvoir le valoriser à un prix de plus en plus important au fil des années…