TV ‍: Canal+ fait revenir une chaîne historique dans son offre

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

En octobre dernier, on apprenait la fin de l’accord de distribution entre Canal+ et Eurosport. Mais la situation a évolué et l’ex-diffuseur de la Coupe de France va finalement rester accessible pour les abonnés de Canal.

Dans un communiqué officiel publié ce vendredi soir, Canal+ annonce qu’un accord a été trouvé pour la distribution de la chaîne Eurosport, qui va donc faire son grand retour dans le catalogue du géant de la télévision. « CANAL+ est heureux d'annoncer le renouvellement de son accord de distribution des chaînes Eurosport pour ses abonnés en France et en Suisse. Grâce à ce partenariat, les abonnés CANAL+ continueront d’accéder aux chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2. Ils pourront ainsi continuer à suivre des compétitions d’envergure internationale dont l’Open d’Australie, l’US Open et les tournois de tennis de l’ATP, en cyclisme les Grands Tours, sans oublier la Coupe du Monde de ski alpin, l’EHF Champions League de handball et tous les sports olympiques, à l’approche du retour des JO en Europe à Milan - Cortina, en 2026 » écrit Canal+ dans son communiqué officiel, avant de conclure.

Eurosport de retour dans le catalogue Canal+

« Ce renouvellement s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique noué entre CANAL+ et son partenaire historique Warner Bros. Le partenariat entre CANAL+ et Warner Bros. Discovery se renforce par ailleurs sur le volet de la distribution des chaînes thématiques, avec l’arrivée prochaine de Boomerang, Cartoon Network et Cartoonito dans les offres CANAL+ en France, ainsi que des chaînes Boomerang, Cartoonito, Cartoon Network, TLC et Discovery Channel au sein des offres CANAL+ en Afrique ». Une bonne nouvelle pour les fans de foot et de sport en général, qui vont donc pour la plupart pouvoir continuer de regarder Eurosport.