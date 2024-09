TV ‍: BeIN Sports abandonne le PSG à DAZN

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Il faut s'accrocher pour suivre ce que BeIN Sports, qui a tout de même récupéré une partie des droits de la Ligue 1, peut diffuser ou non.

Non seulement les droits TV ont mis une éternité à être attribués cette année, mais en plus, la répartition des matchs n’est pas si simple. On sait que BeIN Sports a tenté d’avoir plus de choix pour les meilleurs matchs du championnat, mais a du se contenter de l’affiche du samedi à 17h00. La chaine sportive aimerait bien pouvoir diffuser plus régulièrement le PSG, avec qui elle est étroitement liée, et qui garantit aussi de belles audiences. Mais c’est raté pour la prochaine journée de Ligue 1. En effet, cette opportunité était envisageable, mais comme l’explique le compte En Pleine Lucarne, spécialiste sur le sport à la télévision, des limites ont été posées à la chaine qatarie pour diffuser les clubs de son choix. Pas plus de 10 fois dans la saison, et jamais deux matchs d’un même club à la suite malgré le premier choix possible sur certains week-end.

BeIN Sports attendra pour le PSG

Ainsi, BeIN Sports, qui a diffusé Brest contre Saint-Etienne lors de la précédente journée, ne pouvait pas remettre le club breton qui affrontera donc le PSG le samedi 14 septembre à 21h00. Un vrai casse-tête qui rend les journées encore difficiles à suivre pour les téléspectateurs, même s’ils savent que quasiment tous les matchs sont diffusés par DAZN. Pour BeIN Sports, qui espère toujours réaliser quelques coups en diffusant de belles affiches de la Ligue 1 avec le PSG en meilleure qualité, il faudra encore attendre un petit peu avant de bénéficier de ce retour en Ligue 1. Pour un contrat qui, selon Romain Molina, n’aurait toujours pas été signé, et dont les versements n’auraient toujours pas été effectués selon le journaliste indépendant, qui dénonce une incroyable tolérance de la Ligue envers le média qatari.