TV : Amazon sur un énorme coup avec Zidane !

Dans : Ligue 1.

A compter du mois d’août, 80 % des matchs de Ligue 1 seront diffusés sur la plateforme Prime Video du géant du e-commerce, Amazon.

Le dispositif d’Amazon pour la reprise des championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 se met doucement en place. Des anciens journalistes de Téléfoot devraient faire partie de l’aventure, à commencer par Thibault Le Rol. Il n’est pas non plus impossible que certains journalistes de Canal + soient recrutés par l’entreprise de Jeff Bezos. En ce qui concerne le recrutement des consultants, le processus est toujours en cours. Mais selon les informations de L’Express, il pourrait bien y avoir des surprises colossales. Le nom de Zinedine Zidane, sans club depuis son départ du Real Madrid il y a un mois, circule. En ce qui concerne le prix de l’abonnement, l’information selon laquelle le tarif de Prime Video devrait légèrement augmenter se confirme. Mais quoi qu’il arrive, le tarif sera relativement raisonnable pour suivre la Ligue 1 selon l’économiste du sport, Vincent Chaudel.

« Mediapro coûtait plus de 20 euros par mois alors qu'Amazon pourrait ne demander que 2 ou 3 euros supplémentaires. C'est une énorme différence » explique-t-il alors que pour rappel, Prime Video coûte à ce jour moins de six euro par mois, soit 49 euros par an. Dans les semaines à venir, Amazon devrait lever les derniers doutes au sujet de son traitement de la Ligue 1 : journalistes, consultants, tarifs, accords de distribution, service digital… En attendant, c’est Canal Plus qui rumine toujours sa perte des droits TV. « La potion est d'autant plus amère que la chaîne cryptée ne s'est pas fait doubler par son rival historique beIN Sports, mais par l'américain Amazon, qui rafle presque l'intégralité des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 pour la période 2021-2024 en lui laissant seulement quelques miettes. Un affront et une "folie complète", comme on le répète à l'envi au sein de la filiale de Vivendi, dans une allusion à peine voilée au "fiasco" Mediapro » souligne L’Express, pour qui Canal + ne digère pas cette défaite face à Amazon.