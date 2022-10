TV : Ajaccio - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans : Ligue 1.

Après sa victoire dans le Classique de la Ligue 1 contre l’OM le week-end dernier, le Paris Saint-Germain tentera d’allonger sa série d'invincibilité du côté d’Ajaccio.

Quelle heure pour Ajaccio - PSG ?

Avant de retrouver la Ligue des Champions, avec la réception du Maccabi Haifa mardi prochain, le club de la capitale française aura un long déplacement à effectuer en Corse pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Puisque ce vendredi 21 octobre à 21 heures, le PSG défiera effectivement Ajaccio au Stade François-Coty. Ce match sera arbitré par Johan Hamel.

Sur quelle chaîne suivre Ajaccio - PSG ?

Comme la semaine passée, le PSG sera à l’affiche sur Amazon Prime Vidéo. Puisque ce premier match du week-end en France sera diffusé sur le Pass Ligue 1. Pour cette rencontre, Julien Brun et Benoit Cheyrou seront aux commentaires, David Aiello sera en bord terrain, alors que la présentation sera faite par Thibault Le Rol et Jérôme Alonzo.

Les compos probables d'Ajaccio - PSG :

Sorti de son fauteuil de lanterne rouge grâce à sa victoire contre l’OM au Vélodrome il y a deux semaines (2-1), Ajaccio a confirmé son regain de forme face à Troyes (1-1). Malgré tout, le club corse est toujours relégable. Autant dire que le promu cherchera à faire un exploit en faisant un résultat à domicile face au PSG pour tenter de quitter la queue du peloton. Mais pour cela, Olivier Pantaloni sera privé de Laci, Mayembo ou Touzghar.

La compo probable d’Ajaccio : Leroy - Youssouf, Gonzalez, Avinel, Koné - Nouri, Marchetti, Coutadeur, Belaili - El Idrissy, Moussiti Oko.

Avant de penser à la Ligue des Champions, le PSG doit conforter sa place de leader en L1 et rester invaincu. Mais pour tenter de dominer Ajaccio en Corse, Christophe Galtier devra composer sans six joueurs. Vu que Neymar et Ramos sont suspendus, alors que Danilo, Nuno Mendes ou Kimpembe sont blessés.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Mukiele, Bernat - Fabian Ruiz, Verratti, Soler - Messi - Sarabia, Mbappé.