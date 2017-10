Strasbourg plonge Nice en pleine crise !

Dans : Ligue 1, OGCN, RCSA.

Ce dimanche, l’OGC Nice a concédé une troisième défaite de suite en Ligue 1, sur sa pelouse, face à une pétillante équipe de Strasbourg (1-2), sur sa lancée du match nul contre l’OM.

Sans Mario Balotelli (en tribunes) ni Wesley Sneijder (sur le banc) au coup d’envoi, l’OGC Nice a galéré sur la pelouse de l’Allianz Riviera face à une surprenante équipe du Racing Club de Strasbourg. Plus entreprenants, les hommes de Thierry Larrey ouvraient logiquement le score par Da Costa (23e, 0-1), bizarrement oublié au deuxième poteau par une défaite niçoise apathique. Malgré un Saint-Maximin en jambes et quelques belles occasions, Nice ne parvenait pas à égaliser avant la pause.

A onze contre dix, Nice ne parvient pas à revenir

Dès l’entame de la seconde période, Wesley Sneijder faisait son entrée en jeu. Mais le maestro hollandais n’avait même pas le temps de toucher son premier ballon que Da Costa inscrivait un doublé (49e, 0-2), plus rapide que la défense niçoise. Rapidement, Nice revenait dans le match grâce à un pénalty inscrit par Less-Melou (54e, 1-2). En supériorité numérique suite à l’expulsion de Seka sur cette action, le Gym poussait. Désordonnés, ils ne parvenaient pas à surprendre une deuxième fois la défaite alsacienne malgré une belle occasion de Sneijder en fin de match.

Dans le fond du classement, Strasbourg prend une grande bouffée d’air en revenant à hauteur de Dijon et de Lille. Les hommes de Lucien Favre, eux, ne parviennent plus à sortir du ventre mou et restent enlisés à la 14e place…