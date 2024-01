Reims frappe un gros coup à Monaco

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

18e journée de Ligue 1

Stade Louis-II

L'AS Monaco s'incline contre le Stade de Reims 1-3

But pour Monaco : Ben Yedder (49e)

Buts pour Reims : Teuma (35e), Khadra (55e), Matusiwa (90e+6)

Pour l’AS Monaco, la phase retour du championnat commence par une défaite à domicile. Les Monégasques ont été surpris ce samedi par le Stade de Reims (1-3). Ce sont pourtant les hommes d’Adi Hütter qui se montraient les plus dangereux en première période, notamment sur la reprise de Ben Yedder miraculeusement déviée par le gardien Diouf !

Monaco ne profitait pas de ses nombreuses situations alors que Reims, beaucoup plus efficace, ouvrait le score en contre grâce à Teuma (0-1, 35e), auteur d’une magnifique frappe sans contrôle dans la lucarne ! De quoi vexer des Monégasques bien revenus en deuxième période, et rapidement récompensés par le but égalisateur de Ben Yedder (1-1, 49e) de la tête.

Maripan à la ramasse !

Mais cette équipe de l’ASM était encore plombée par sa défense, et plus précisément par Maripan, à la ramasse sur le festival de l’Allemand Khadra (1-2, 55e) ! Cette fois, Monaco prenait un coup sur la tête et ne s’en relevait pas. Les locaux étaient même achevés après le but de Matusiwa (1-3, 90e+6), eux qui risquent de chuter du podium au terme de cette 18e journée de Ligue 1. De son côté, Reims revient seulement à quatre points des Monégasques.