Qui va arrêter Falcao ? Pas le LOSC, c'est sûr

Lille, qui commençait à jouer gros sur ce match après son mauvais début de saison, a totalement coulé face à une équipe monégasque en totale maitrise (0-4). Radamel Falcao, intenable, en profite pour inscrire un doublé et atteindre le surréaliste total de 11 buts en sept matchs.

Les joueurs ne sont plus tous les mêmes, le style est plus posé et moins véloce, mais le Monaco de ce vendredi soir avait des allures du Monaco champion la saison dernière. Très rapidement, et malgré l’absence de Thomas Lemar, l’ASM mettait sa patte sur la rencontre. Et en plus, c’était l’heure des cadeaux. Sur une passe en retrait très mal inspirée d’El Ghazi, Jovetic enchainait contrôle et tir en force pour ne laisser aucune chance à Maignan (0-1, 24e). Dans la foulée ou presque, un Ghezzal très en jambes concluait au second poteau un centre en retrait (0-2, 30e).

Cela continuait en seconde période face à une équipe de Lille amorphe, et Falcao en profitait pour planter un doublé, d’une tête après avoir bien suivi un petit festival de Rony Lopes (0-3, 48e) puis sur pénalty (0-4, 73e). Le récital était complet pour Monaco, plus que jamais solide dauphin du PSG. Pour Lille, avec de nouvelles performances individuelles très décevantes, cela commence à sentir très mauvais.