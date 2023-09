PSG-OM ‍: Une décision radicale prise à contre cœur

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Comme c’est le cas depuis plusieurs années, le choc de la Ligue 1 entre le PSG et l’OM, prévu dimanche au Parc, se déroulera sans spectateur adverse.

Les supporters de l’Olympique de Marseille ne seront pas autorisés à se déplacer au Parc des Princes dimanche soir pour assister au choc de la 6e journée de Ligue 1 entre leur club et le Paris Saint-Germain. Dans une interview accordée à C-News ce mercredi, le préfet de Police de Paris, Laurent Nunez, a confirmé cette décision. Le risque d’incident est trop élevé en cas de déplacement des supporters de l’OM selon lui, au vu de l’historique entre les supporters des deux camps. Nul doute par ailleurs que le chaos dans lequel Marseille est plongé depuis lundi soir n’a pas vraiment incité les autorités à prendre le moindre risque alors que Pablo Longoria et l’état-major de l’Olympique de Marseille est en conflit ouvert avec les supporters depuis une réunion explosive qui s’est tenue au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus lundi soir.

« Je sais que ça ne fait jamais plaisir (...) mais pour ce match-là, j'ai interdit le déplacement » a fait savoir Laurent Nunez sur C-News avant de poursuivre. « C’est un gros dispositif de police qui sera déployé car il y a un antagonisme fort entre les supporters des deux clubs. A chaque fois qu’ils ont eu l’occasion de se rencontrer, il y a eu des incidents, il faut nommer les choses. Cela ne fait jamais plaisir à l’association nationale de supporterisme quand on prend de telles mesures mais le ministre de l’Intérieur a validé cette mesure. Il n’y aura pas de supporters marseillais au Parc des Princes et il faudra également être attentif au déplacement des joueurs de l’OM qui font parfois l’objet de jets de projectiles » a indiqué le préfet de police de Paris, justifiant sans langue de bois et avec transparence son choix d’interdire les supporters de l’OM de déplacement.