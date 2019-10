PSG-OM : Pierre Ménès fait ses adieux au Classico

Dans : Ligue 1, PSG, OM.

Dimanche soir, c’est à un « Classico » plus déséquilibré que jamais que les observateurs de la Ligue 1 ont assisté entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. L’affaire était pliée dès la mi-temps avec un score de 4-0 en faveur des locaux grâce aux doublés de Mauro Icardi et de Kylian Mbappé. La preuve s’il en fallait une que cette affiche, longtemps présentée comme celle de la rivalité n°1 au sein de notre championnat, n’en est plus vraiment une selon Pierre Ménès. Sur son blog, le journaliste de Canal Plus a enterré pour de bon ce classique qui n’en porte désormais plus que le nom. Et encore…

« L’OM s’est fait éclater dans tous les sens, encaissant quatre buts en 35 minutes. Un doublé d’Icardi, un autre de Mbappé servi deux fois par l’intenable Di Maria. A la mi-temps, la messe était dite et le second acte a malheureusement ressemblé à un match amical sans intérêt (…) Maintenant voilà, l’écart est tellement abyssal aujourd’hui entre les deux équipes - ce qui redisons-le est tout à fait normal vu la différence de budget et d’effectif - qu’on ne peut plus vraiment parler de Classico. Pour l’OM, les deux prochains matchs de Ligue 1, au Vélodrome face à Lille puis Lyon, sont beaucoup plus importants. Car ces matchs-là, ils peuvent les gagner. Ce seront les vrais juges de paix de cet OM 2019-2020, en espérant que les Phocéens n’aient pas pris un trop gros coup sur la tête hier soir » a commenté Pierre Ménès, pour qui Marseille devra vite oublier ce match à part pour gagner face à l’OL et Lille. Et ainsi envoyer un réel message à la concurrence en L1…