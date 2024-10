PSG, OM, OL ‍: Des matchs gratuits sur DAZN ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Nouvelle opération séduction pour le détenteur des droits télé du championnat de France, avec une offre qui a pour but de faire venir de nouveaux abonnés.

Arrivé très tardivement sur le paysage audiovisuel du football français en raison d’un appel d’offre qui a mis une éternité à se concrétiser, DAZN a connu des débuts laborieux. Un prix rédhibitoire, une qualité et une couverture en baisse, l’absence de multiplex et le fait de devoir s’abonner à un nouvel acteur ont clairement lassé les téléspectateurs français. Mais depuis, la plateforme britannique fait des efforts, en ayant notamment baissé ses tarifs, tout en réalisant quelques offres promotionnelles. La façon dont s’enchainent les matchs le dimanche n’est pas encore bien maîtrisée, mais la Ligue 1 s’habitue à avoir son feuilleton sur DAZN.

7 jours de DAZN gratuits

Toutefois, le plus dur reste à faire en essayant de convaincre les passionnés de football de tous s’abonner, alors que la lutte contre les moyens illégaux de suivre la Ligue 1 s’intensifie. C’est le moment choisi par DAZN pour sortir une nouvelle offre promotionnelle destinée à séduire un nouveau public. En effet, la chaine sportive offrait déjà une rencontre par journée de championnat à ceux qui étaient inscrits sur leur site, et pas forcément abonnés. Désormais, pour le prochain week-end, tous les matchs seront gratuits pour les nouveaux abonnés, qui ont 7 jours d’essais gratuits avant de décider s’ils commencent ou non à payer leur abonnement.

⏱️ | Votre avis sur les premières minutes d'Adrien Rabiot sous le maillot de l’@OM_Officiel ? 🧐🔍 pic.twitter.com/SsVPmBxQAv — DAZN France (@DAZN_FR) September 30, 2024

Depuis ce lundi 30 septembre, l’offre est donc lancée et se terminera pour tout le monde lundi prochain. Les huit matchs de la prochaine journée, seul ASSE-Auxerre étant sur BeIN Sports, seront donc disponible pour zéro euro. Il faut tout de même s’inscrire sur la plateforme de streaming pour pouvoir en bénéficier, et DAZN vous offre ensuite la possibilité de résilier sans frais à l’issue de cette période d’essai. L’occasion pour les fans de football de suivre notamment les matchs phares du prochain week-end, avec OM-Angers, Rennes-Monaco, OL-Nantes et Nice-PSG.

A noter que les téléspectateurs séduits pourront ensuite choisir l’offre de DAZN avec un abonnement annuel ou mensuel s’ils sont convaincus par ce week-end de test gratuit. Une opération séduction de la plateforme britannique pour essayer d’atteindre le fameux chiffre de 1,5 million d’abonnés au cours des six premiers mois, ce qui serait jugé comme un démarrage réussi par les dirigeants de la chaine.