PSG : Neymar défie Zidane, il y a une astuce

Dans : Ligue 1.

En forme avec le PSG depuis plusieurs semaines, Neymar a rendu hommage à Zinedine Zidane lors d'une interview. Fan de l'ancien joueur, le Brésilien en a profité pour lancer un défi au Français.

Longtemps annoncé partant durant le dernier mercato, Neymar est finalement bien resté au PSG pour une nouvelle saison. Embêté par des blessures durant la phase aller, le Brésilien a terminé l'année 2019 en beauté avec notamment cinq buts inscrits durant le mois de décembre. Quelques jours après avoir livré une interview dans France Football, interview dans laquelle il a annoncé son envie de poursuivre sa carrière à Paris, les rumeurs venants d'Espagne sont toujours présentes, et un retour à Barcelone est toujours envisagé d'après ces dernières.

Encore en lice en Ligue des champions, le PSG affrontera le Borussia Dortmund dans un peu plus de deux mois. En cas de qualification, les Parisiens pourraient retrouver le Real Madrid sur leur chemin, et Zinedine Zidane. Interrogé par Otro, le Brésilien s'est exprimé au sujet de l'entraîneur français, et le moins que l'on puisse dire c'est que Neymar fait partie des nombreux fans de l'ancien numéro 10 de l'équipe de France. « Si je devais défier Zidane sur quoi que ce ce soit, qu’est-ce que ce serait ? […] Le défier sur quelque chose ? C’est compliqué… Parce que dans le football, comme joueur, il était l’un des plus grands. Le défier à quelques jeux vidéos (rires). Et à un bras de fer ? Non, à un bras de fer, non merci », a conclu le joueur du PSG, qui a donc lancé un défi à l'entraîneur des Merengue, à voir désormais si celui-ci se laissera tenter.