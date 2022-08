PSG : Mbappé égale un record vieux de 30 ans !

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Il ne fallait pas arriver en retard au stade Pierre-Mauroy ce dimanche soir, à l’occasion du match entre le LOSC et le PSG. Dans une combinaison de toute évidence travaillée à l’entrainement, le club de la capitale a marqué sur le coup d’envoi. Après un relai au coup d’envoi, Mbappé a été lancé en profondeur par Lionel Messi et il a pu se présenter seul devant Jardim pour le lober. Le but a été marqué au bout de 8 secondes, ce qui en fait le plus rapide de l’histoire du championnat de France en compagnie de la célèbre réalisation de Michel Rio avec le SM Caen en 1992. Toujours désireux de battre des records avec le PSG, Kylian Mbappé frappe en tout cas très fort avec cette réalisation précoce qui met son équipe dans les meilleures dispositions.