RMC : Critiquer Mbappé et être en Une de Marca, Rothen se régale

Par Guillaume Conte

A la rentrée, Jérôme Rothen sera le grand gagnant de la nouvelle grille de RMC.

L’ancienne patte gauche du SM Caen, du PSG ou de l’équipe de France aura ainsi sa propre émission, comme Christophe Dugarry, Luis Fernandez ou Jean-Michel Larqué avant lui. Une belle promotion dont le consultant se félicite, lui qui cherchait depuis quelques temps déjà à avoir cette vitrine. Forcément, cette mise en lumière va comme souvent diviser les auditeurs, le « melon » de Jérôme Rothen étant assez légendaire sur les ondes, même si l’ancien joueur avoue beaucoup en jouer, et en surjouer. Néanmoins, celui qui s’est déjà franchement pris la tête avec des joueurs, comme avec Patrice Evra, avoue qu’il entend peser de plus en plus dans le cercle des avis qui comptent dans le football. Sa tirade à l’encontre de Kylian Mbappé, notamment sur le fait qu’il ne faisait pas assez d’efforts et n’aidait pas l’équipe de France pendant l’Euro, a ainsi eu du retentissement, et Jérôme Rothen s’en félicite au cours d’une interview à L’Equipe.

Les aigris et jaloux qui parlent dans son dos

« Depuis que je suis consultant et que je monte, certains m'aident et d'autres sont un peu aigris et jaloux, et parlent dans mon dos. Mais finalement, si on parle de moi, c'est que je suis important. Si tu parles et que ce n'est jamais relayé, à quoi bon ? Quand j'ai évoqué les prestations décevantes de Kylian Mbappé pendant l'Euro, cela a été repris jusqu'au Portugal et à la Une de Marca. Cela dérange certainement le joueur et l'entourage, mais je me dis que ce n'est pas plus mal d'avoir cette aura jusque dans la presse étrangère », a livré celui qui animera donc la tranche horaire de 18 à 20 heures toute la semaine sur RMC. L’émission sera nommée « Rothen s’enflamme »…