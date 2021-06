L1 : 16 clubs en Ligue 1, l’idée radicale !

Dans : Ligue 1.

Ce jeudi, l’assemblée générale de la LFP pourrait se prononcera sur le passage de la Ligue 1 de 20 à 18 clubs à compter de la saison 2022-2023.

Ce scénario est ardemment souhaité par la majorité des présidents de clubs de Ligue 1, qui y voient l’opportunité de relever le niveau d’attractivité du championnat et ainsi mieux le valoriser. A terme, la Ligue 1 pourrait donc se disputer à 18 clubs, contre 20 en ce moment. Mais cette transformation ne pourrait être que provisoire car selon Vincent Chaudel, économiste du sport, il n’est pas illogique de penser qu’à très long terme, la Ligue 1 pourrait être un championnat se disputant à 16 clubs. Une transformation radicale mais qui pourrait être nécessaire sportivement et financièrement pour les clubs les plus huppés.

« Le sens de l'histoire, c'est qu'il y ait de moins en moins de dates pour les compétitions domestiques et la nouvelle formule de la Ligue des champions qui débutera en 2024 l'illustre. Alors soit on accepte les doublons comme au rugby, soit on réduit le nombre de matches domestiques. Et ça ne va pas se passer qu'en France. A mes yeux, 18 n'est ainsi qu'une étape car 16 est probablement la cible. Les championnats à 16, ça risque d'être la tendance. En 2016, Joseph Blatter, l'ancien président de la FIFA, parlait d'ailleurs déjà d'une réduction à 16 du nombre d'équipes dans les championnats de football du monde entier. Et il faut dire qu'être à 16 ne veut pas dire que le championnat est inintéressant. Rappelons-nous que la grande Serie A se jouait à 16 du temps de Platini à Maradona » a lancé sur Eurosport.fr Vincent Chaudel, dont l’idée choc ne manquera pas de faire transpirer les plus petits clubs de l’élite, qui vont se battre pour rester en Ligue 1 malgré le resserrement de la première division.