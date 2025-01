PSG-ASSE ‍: Dembélé encore en mode Père Noël face aux Verts

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

17e journée de Ligue 1 :

Parc des Princes.

Paris Saint-Germain - AS Saint-Etienne : 2-1.

Buts : Dembélé (13e, 23e sur penalty) pour le PSG ; Davitashvili (64e) pour l’ASSE.

Bousculé mais toujours aussi solide, le Paris Saint-Germain a dominé l’AS Saint-Etienne en clôture de la 17e journée de Ligue 1 ce dimanche soir (2-1).

L’OM étant revenu dans le rétro grâce à une nouvelle victoire contre Rennes samedi, le club de la capitale française voulait impérativement l’emporter contre l’ASSE pour reprendre son avance en tête de la L1. Après un début de match tendu, avec un arrêt décisif de Donnarumma (1ère) et un sauvetage de Lucas Hernandez (6e), le PSG prenait assez vite le dessus. Quelques minutes après une première opportunité de Mayulu (8e), c’est Dembélé qui ouvrait effectivement la marque ! Servi sur son côté droit par Lee, l’attaquant français trompait Larsonneur d’une frappe du gauche au terme d’un joli numéro (1-0 à la 13e). Un peu plus tard, Paris obtenait un penalty pour une légère main de Pétrot dans la surface sur un centre d’Hakimi (21e). Une offrande transformée par Dembélé, qui prenait le gardien stéphanois à contre-pied pour inscrire un doublé (2-0 à la 23e). Avant la pause, Paris aurait pu finir de tuer le suspense avec un but de Barcola, que l’arbitre refusait avec l’aide de la VAR pour une faute de l'ailier français sur Bouchouari au début de l’action (39e).

45e+2 : De bonnes intentions côté Verts, à l’image d’un Benjamin Bouchouari omniprésent, mais un déficit de deux buts à la pause face aux individualités parisiennes.



🔵 2-0 💚 #PSGASSE pic.twitter.com/sR5fMaoFYA — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 12, 2025

Pas encore à l’abri d’une remontée de Sainté, le PSG se faisait peur après l’heure de jeu. Vu que Davitashvili réduisait l’écart d’un joli coup-franc direct aux 20 mètres en contournant parfaitement le mur mal placé de Donnarumma (2-1 à la 64e). Sur la fin de rencontre, Paris se contentait de son succès sans trop forcer son talent (2-1).

Avec cette victoire, le PSG reprend sept points d’avance sur l’OM dans la course au titre. Loin devant ses rivaux à la fin de la phase aller, le Paris de Luis Enrique est toujours invaincu cette saison sur la scène nationale. De son côté, Sainté retombe de haut après sa victoire contre Reims la semaine passée. Les Verts d’Eirik Horneland sont désormais barragistes, avec quatre points d’avance sur la zone rouge, mais juste derrière Nantes, le premier non-relégable et son futur adversaire, à la différence de buts.