Pour son milliard, la Ligue 1 prête à s'installer aux Etats-Unis

En quête d'un milliard d'euros de droits TV, la Ligue 1 va devoir se montrer plus attractive à l'étranger. Et, cela passera par des délocalisations de matchs comme le révèle le directeur du secteur médias de la LFP. Les Etats-Unis sont visés explicitement.

La Ligue 1 va devoir conquérir le monde pour se faire une place de choix en Europe. Si le championnat de France est à la traîne au niveau des droits TV face à la Premier League ou à la Liga, ce n'est pas qu'une question de générosité des chaines françaises. En effet, ce sont les droits TV étrangers qui font la différence entre Royaume-Uni et France par exemple. La Ligue 1 se vend très mal hors des frontières de l'Hexagone. Quand la Premier League récolte 1,6 milliard d'euros par an, la Ligue 1 ne gagne que 80 millions d'euros seulement. Malgré quelques stars mondiales de renom, la Ligue 1 ne séduit pas. Cela doit changer au plus vite pour espérer atteindre le milliard tant espéré par la LFP.

Des grosses affiches de L1 aux Etats-Unis à l'avenir

C'est en tout cas le souhait émis par Vincent Labrune, son président. La LFP veut faire aimer son produit, la Ligue 1, et quoi de mieux que de l'apporter dans les pays à fort potentiel économique comme les Etats-Unis. Dans Sports Business Journal, le PDG de LFP Media Benjamin Morel a révélé l'ambition de la Ligue d'organiser des matchs officiels entre clubs français aux Etats-Unis dans un avenir proche. En plus, la Ligue 1 ne va pas offrir des matchs au rabais au public américain.

« Nous allons travailler en étroite collaboration avec notre futur partenaire de diffusion pour proposer des matchs significatifs aux États-Unis. Dans mes emplois précédents, j'ai participé à de nombreux matchs internationaux et je sais que ce qui est important, c'est leur signification. Il ne peut pas s'agir uniquement de matchs sans intérêt. Ce doivent être des matchs qui comptent. Nous voulons faire cela sur le long terme, pas seulement des petits matchs exhibitions ponctuels. […] Nous aimerions avoir ces conversations précises avec notre futur diffuseur pour voir ce qui fait le plus de différence pour lui. Cela trouvera un écho particulièrement positif aux États-Unis. C'est un positionnement dans lequel nous sommes non seulement pertinents, mais où nous pouvons être très efficaces […] Nous ne sommes peut-être pas la plus grande ligue, mais nous voulons être la plus cool et la plus ancrée dans la culture des jeunes d'aujourd'hui », a t-il indiqué. Déjà privés de certains déplacements par les préfectures, les supporters des clubs français ne vont pas apprécier cette décision qui éloignera la Ligue 1 de son ancrage local. Sans compter le déséquilibre éventuel qui fait perdre un match à domicile dans la saison.