Pierre Ménès taille L'Equipe après Rennes-OM

Dans : Ligue 1.

Comme tout le monde, enfin presque, Pierre Ménès a regardé ce samedi quelles étaient les notes accordées par L'Equipe aux footballeurs du Stade Rennais et de l'Olympique de Marseille suite à la rencontre entre les deux rivaux pour la place de dauphin du PSG. Si ce ne sont pas les plus grosses notes qui semblent avoir chagriné le consultant vedette de Canal+, le 4 mis à Camavinga, plus mauvaise note pour un milieu de terrain, et le 3 de Mbaye Niang, pourtant auteur d'une belle seconde période, ont visiblement interpellé Pierre Ménès....mais pas que lui.