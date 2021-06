Pierre Ménès, Canal+ enquête toujours !

Dans : Ligue 1.

Invité de RMC, Maxime Saada n'a pas échappé à une question sur l'avenir de Pierre Ménès sur l'antenne de Canal+. Le patron de la chaîne cryptée est resté d'une prudence absolue.

Après le licenciement de Sébastien Thoen et de Stéphane Guy, coupable du crime d’impertinence, et le départ de nombreux pigistes, qui avaient soutenu leurs anciens collègues, Maxime Saada savait qu’il était attendu au tournant. Mais face aux journalistes de RMC, le boss de Canal+ a justifié tout cela en expliquant que Stéphane Guy pensait que « l’antenne était à lui » et que ceux qui avaient été éjectés après payaient le fait de ne plus être considérés comme des gens de confiance. Une fois ce dossier réglé, Saada a également été interrogé sur un sujet sacrément sensible, à savoir la mise au placard de Pierre Ménès, officiellement « au repos » depuis la diffusion du documentaire de Marie Portolano, et qui est clairement au placard.

Pierre Ménès au CFC, il faut encore patienter

Forcément, il a été demandé au grand patron de Canal+ si son consultant vedette allait revenir à l’antenne lors du retour du Canal Football Club au début de la saison de Ligue 1. Et Maxime Saada s’en est sorti de manière habile. « Il y a une enquête en cours sur Pierre Ménès, qu'on fait avec les représentants du personnel. Tant qu'on n'a pas les conclusions de l'enquête, je ne peux pas vous répondre », a expliqué le dirigeant de la chaîne cryptée. Pour rappel, cette enquête avait été lancée en mars dernier et dure depuis trois mois, preuve que l'on prend les choses très au sérieux du côté de C+ ou que l'on veut que la tension engendrée retombe un peu autour de ce dossier explosif tant Pierre Ménès est une personnalité qui ne laisse personne indifférent.