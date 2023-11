Perdu dans l'atmosphère, Adil Rami cherche son chemin

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Libre de tout contrat depuis son départ de Troyes, Adil Rami est très présent dans les médias, beaucoup moins sur un terrain de foot. Sans avoir annoncé officiellement sa retraite, le défenseur français ne sait toujours pas s'il va rechausser les crampons.

Consultant pour Amazon Prime Video sur la Ligue 1, Adil Rami, très à l'aise dans l'exercice du jeu des médias, utilise son expérience et sa notoriété mais surtout son franc-parler pour commenter et analyser le championnat français. Pour autant, le champion du monde 2018 n'a jamais annoncé clairement la fin de sa carrière professionnelle. Un retour au haut niveau n'est donc pas à exclure, même si les pistes sur le mercato sont moins présentes qu'il y a quelques années. À 37 ans, le défenseur français n'est pas en mesure de se prononcer sur son avenir. Présent au SPORTEL Awards, Adil Rami a été questionné sur un possible dernier challenge et sa réponse est assez évasive.

Un dernier challenge, Rami est perdu mais y pense

« Je suis capable de reprendre le foot à n'importe quel moment et de l'arrêter définitivement. Aujourd'hui, ça en a tout l'air (de la retraite) mais je ne serai pas un contre un dernier challenge. Ça dépend lequel mais je ne suis pas contre évidemment. Il va falloir une préparation au minimum d'un mois mais en même temps, j'aime le sport, j'aime la compétition donc on va voir. Je n'ai pas de réponse fixe. Je suis entre deux mondes, perdu dans l'atmosphère » a confié l'ancien joueur passé notamment par l'OM, le FC Séville ou le Milan AC à Radio Monaco. Adil Rami se dirige vers une retraite mais s'offre encore le droit de relever un ultime défi. Reste à savoir si une proposition alléchante arrivera sur son bureau, car en attendant, sa carrière de consultant se dessine de plus en plus.