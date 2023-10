OM-OL ‍: Lyon porte plainte, c’est toujours comme ça à Marseille

Suite aux violents incidents qui ont provoqué le report de l’Olympico entre l’OM et l’OL ce dimanche soir, des questions se posent autour de la sécurité des footballeurs aux environs des stades…

L’Olympico entre Marseille et Lyon devait être une belle fête pour tout le football français, mais ce choc entre les deux Olympiques a finalement viré au cauchemar pour tous les suiveurs de la Ligue 1… Tout cela à cause de quelques supporters marseillais qui ont cru bon de mettre la pression sur les Lyonnais en caillassant leur bus. Si la Préfecture a procédé à sept interpellations, selon La Préfecture de police des Bouches-du-Rhône, le bilan est quand même lourd. Notamment au sein même du club lyonnais, où Fabio Grosso s’est notamment fait poser 12 points de suture pour sa blessure à la tête provoquée par un jet de projectiles après que la vitre du bus lyonnais ait explosé… Suite à tous ces évènements, l’OL a publié un communiqué piquant dans lequel les supporters marseillais sont accusés.

« Ce dimanche soir, à l’entrée du stade Vélodrome, plusieurs individus ont violemment attaqué le car de l’Olympique Lyonnais, ainsi que son staff et ses joueurs. Six cars de supporters de l’Olympique Lyonnais ont été également pris pour cible. Si par le passé, des agressions de ce type avaient déjà eu lieu, ce qu’a toujours regretté l’Olympique Lyonnais, ce dimanche 29 octobre, une nouvelle étape vers le pire a été franchie. Le club portera plainte ces prochains jours et accompagnera toute personne qui souhaitera faire de même. L’Olympique Lyonnais regrette que ce type de situation se reproduise chaque année à Marseille et invite les instances à prendre la mesure de la gravité et de la répétition de ce type d’incidents avant qu’un drame encore plus grave ne se produise », peut-on lire sur le site de l’OL.

