OM-OL ‍: Les agresseurs du bus lyonnais ne seront jamais retrouvés

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

En octobre 2023, le bus de l’OL avait été brutalement attaqué au moment de son arrivée au Vélodrome avant un match contre l’OM, blessant gravement au visage l’entraîneur de l’époque Fabio Grosso.

Près d’un an et demi après les faits, le parquet de Marseille a annoncé ce vendredi que l’enquête sur le caillassage du bus lyonnais est classée sans suite. Une décision qui s’explique par le fait que les fauteurs de troubles sont toujours « inconnus » et n’ont pas été identifiés, selon RMC. La radio indique par conséquent que la page judiciaire de cette affaire « est refermée ». Ceux qui ont lancé des projectiles sur le bus de l’Olympique Lyonnais le 29 octobre 2023 et qui auraient pu provoquer un drame ne seront donc jamais retrouvés. Il ne reste plus qu’à espérer que ce genre d’incidents terribles ne se reproduisent plus en marge des matchs de Ligue 1.