OM-OL ‍: Le foot perd la tête, le championnat brutalement arrêté ‍?

Les incidents avant OM-OL dimanche soir ont provoqué l’indignation au point que certains se demandent si cela a un sens de poursuivre le championnat de France de Ligue 1 dans de telles conditions.

Dimanche soir, le plaisir de milliers de personne a été gâché par des actes totalement insensés aux abords de l’Orange Vélodrome. En toute logique, le choc OM-OL a été reporté après l’attaque du bus lyonnais par des dizaines d’individus. Fabio Grosso a été grièvement touché au visage et un drame encore plus important aurait pu se produire. Ce jeudi, la commission des compétitions va statuer sur le sort réservé à cette rencontre. A en croire les informations publiées ce jour par L’Equipe, il est probable que l’Olympico se joue début décembre au Vélodrome et en public, même si l’OL aimerait jouer sur terrain neutre ou au pire à Marseille mais à huis clos. Quoi qu’il en soit, cela n’a plus beaucoup de sens tant le football part dangereusement à la dérive selon Yoann Riou. Sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, le journaliste a proposé une solution radicale avec l’arrêt du championnat de France de Ligue 1.

« Faut-il donner match perdu à l’OM comme le sous-entend Aulas ? Absolument pas ! Il y aurait eu la même chose au Groupama Stadium quand il était encore président de l’OL, Aulas aurait défendu son club, il n’aurait jamais dit ça. Dans le football français, tout le monde se dédouane. Moi je suis partisan pour que l’on arrête le championnat ! Personnellement je commente la Ligue 2, combien il y a eu d’incidents depuis le début de la saison ? Il y en a tout le temps, n’oublions pas Bordeaux-Rodez. Franchement, on n'en peut plus » a alarmé le journaliste, lançant un véritable cri du cœur dans l’Equipe de Greg, avant de conclure.

« C’est tous les jours, combien de fois il y a eu des caillassages ? Quand je lis l’interview d’Aulas, on entend que c’est la faute du voisin mais non, ce n’est pas vrai : tout le monde est en difficulté. Il faut que l’on arrête ce grand cirque, ce grand chaos et que le football français soit fédérateur une fois dans sa vie. La situation est dramatique, l’OM n’est pas plus coupable qu’un autre club, c’est un problème gravissime » estime le journaliste, totalement écœuré par le visage affiché par la France et la Ligue 1 avec de tels incidents. Les images de Fabio Grosso, en sang à la sortie du bus lyonnais au Vélodrome dimanche, sont encore dans les esprits de tous les observateurs du ballon rond.