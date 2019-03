OL-OM : Sans les millions du Qatar, Eyraud est obligé de copier Lyon

Dans : Ligue 1, OM, OL, PSG.

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille en octobre 2016, Jacques-Henri Eyraud a toujours répété que la formation était l’une de ses priorités. Et il le prouve puisque ces dernières années, des joueurs comme Maxime Lopez ou encore Boubacar Kamara ont explosé et ont été conservés par l’état-major du club. A moins d’une grosse surprise, ce sera encore le cas cet été au mercato. Interviewé par Le Dauphiné Libéré, « JHE » a d’ailleurs répété qu’il misait énormément sur la formation, et que son modèle n’était autre que l’Olympique Lyonnais.

« Lyon est un exemple. Les statistiques qui montrent à quel point l’OL est un club formateur, sont éloquentes. Quand on n’est pas un Etat souverain, quand on n’est ni le Qatar, ni les Emirats, on est obligés de s’appuyer sur la formation et d’en faire un pilier stratégique de son projet. On a fait beaucoup de chemin dans ce domaine. On n’est pas là ou je souhaiterais qu’on soit. Mais à ce sujet, quel meilleur exemple que l’histoire de Bouba Kamara, dans ce qu’il représente comme jeune joueur puisqu’il est arrivé à l’école de football de l’Olympique de Marseille à l’âge de 5 ans. Et qu’aujourd’hui, il est titulaire en défense centrale, qui est un poste très exposé. Une formation qui est symbolisée par Maxime Lopez qui a fait plus de cent matches avec l’équipe première. Cela implique beaucoup d’efforts, de ressources, de détection, d’accompagnement. La nécessite de former des footballeurs mais aussi des hommes. La place de la pédagogie, de l’éducation est très importante » a confié un Jacques-Henri Eyraud qui rêve d’avoir le centre de formation de l’OL pour concurrencer les Qataris du PSG.