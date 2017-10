OM-OL : Ne comparez surtout pas Fekir et Payet s'insurge Riolo !

Dans : Ligue 1, OL, OM.

De nouveau titulaire au poste de numéro 10 à Strasbourg, Dimitri Payet a été l’un des meilleurs olympiens, inscrivant notamment le premier but du match.

Pourtant, cette performance n’a pas convaincu tout le monde. Dépositaire du jeu de l’Olympique de Marseille en Alsace, Dimitri Payet a été vivement critiqué par Daniel Riolo sur RMC. Comparant le capitaine de l’OM avec Nabil Fekir, le journaliste de RMC a expliqué qu’il n’y avait pas match entre les deux meneurs de jeu. Pourtant, c’est bien le Réunionnais qui est aujourd’hui appelé en Equipe de France…

« Génésio a construit son dispositif autour de Fekir. Ce n’est pas terrible mais au moins, c’est le meilleur joueur de l’OL grâce à ce changement de système. Si aujourd’hui, certains fans de l’OM me disent qu’on peut comparer Payet et Fekir, alors c’est que je ne comprends plus rien. Il y a vraiment une similitude entre les deux car ils sont tous les deux dans l’impossibilité de jouer dans le 4-3-3 donc leurs entraîneurs leur ont donné les clés dans un 4-2-3-1. Au moins, Fekir est bon ! En revanche, je ne peux pas croire que certains aient trouvé bon Payet » a lancé Daniel Riolo. Des déclarations qui vont faire réagir, les supporters français étant globalement divisés à ce sujet. Une chose est sûre, les performances des deux joueurs ne vont cesser d’être scrutés avant la prochaine liste des Bleus en novembre.